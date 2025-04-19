Социолог Сапрыка оценил возможность разделения Украины на четыре части

Разделение Украины на четыре части, как предложил спецпосланник США Кит Келлог, маловероятно. Так считает директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка. Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не согласится на такое.
«Я не уверен, что глава киевского режима пойдет на какие-то разделы», — передает слова Сапрыки «ВФокусе Mail». Он добавил, что власть Зеленского основывается на принципах, установленных в начале специальной военной операции, включая «сохранение границ 1991 года».
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскритиковал предложение спецпосланника США по Украине Кит Келлога разделить Украину, как это было с Берлином после Второй мировой войны. Он выразил опасения, что такая инициатива может привести к новой эскалации конфликта. Мирошник подчеркнул, что сохранение военного присутствия и зоны милитаризации в регионе создает риски для будущего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.