Социолог Сапрыка оценил возможность разделения Украины на четыре части

Социолог Сапрыка: Зеленский не пойдет на раздел Украины
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Зеленский не согласится на раздел Украины, заявил Сапрыка
Зеленский не согласится на раздел Украины, заявил Сапрыка Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Разделение Украины на четыре части, как предложил спецпосланник США Кит Келлог, маловероятно. Так считает директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка. Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не согласится на такое.

«Я не уверен, что глава киевского режима пойдет на какие-то разделы», — передает слова Сапрыки «ВФокусе Mail». Он добавил, что власть Зеленского основывается на принципах, установленных в начале специальной военной операции, включая «сохранение границ 1991 года».

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскритиковал предложение спецпосланника США по Украине Кит Келлога разделить Украину, как это было с Берлином после Второй мировой войны. Он выразил опасения, что такая инициатива может привести к новой эскалации конфликта. Мирошник подчеркнул, что сохранение военного присутствия и зоны милитаризации в регионе создает риски для будущего.

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Разделение Украины на четыре части, как предложил спецпосланник США Кит Келлог, маловероятно. Так считает директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка. Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не согласится на такое. «Я не уверен, что глава киевского режима пойдет на какие-то разделы», — передает слова Сапрыки «ВФокусе Mail». Он добавил, что власть Зеленского основывается на принципах, установленных в начале специальной военной операции, включая «сохранение границ 1991 года». Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскритиковал предложение спецпосланника США по Украине Кит Келлога разделить Украину, как это было с Берлином после Второй мировой войны. Он выразил опасения, что такая инициатива может привести к новой эскалации конфликта. Мирошник подчеркнул, что сохранение военного присутствия и зоны милитаризации в регионе создает риски для будущего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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