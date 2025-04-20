Украина не способна обеспечить прекращение огня даже на 30 часов, нарушив договоренности о пасхальном перемирии. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Я не помню ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным, поэтому я пока не вижу серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии это сделать», — заявляет Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, Киев стремился игнорировать соглашение о 30-дневном прекращении огня в отношении энергетической инфраструктуры, а теперь с трудом может осуществить даже 30-часовое перемирие.
Ранее ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР в период пасхального перемирия, сообщил Мирошник. Кроме того, утром 20 апреля под огонь попали Никитовский район Горловки и Донецк в ДНР, передает RT.
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