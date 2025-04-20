Мирошник: Киев демонстрирует, что не способен прекратить огонь даже на 30 часов

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Мирошник напомнил, что Украина так же проигнорировала 30-дневное прекращение огня по энергообъектам
Мирошник напомнил, что Украина так же проигнорировала 30-дневное прекращение огня по энергообъектам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не способна обеспечить прекращение огня даже на 30 часов, нарушив договоренности о пасхальном перемирии. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Я не помню ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным, поэтому я пока не вижу серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии это сделать», — заявляет Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, Киев стремился игнорировать соглашение о 30-дневном прекращении огня в отношении энергетической инфраструктуры, а теперь с трудом может осуществить даже 30-часовое перемирие.

Ранее ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР в период пасхального перемирия, сообщил Мирошник. Кроме того, утром 20 апреля под огонь попали Никитовский район Горловки и Донецк в ДНР, передает RT.

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Украина не способна обеспечить прекращение огня даже на 30 часов, нарушив договоренности о пасхальном перемирии. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Я не помню ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным, поэтому я пока не вижу серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии это сделать», — заявляет Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, Киев стремился игнорировать соглашение о 30-дневном прекращении огня в отношении энергетической инфраструктуры, а теперь с трудом может осуществить даже 30-часовое перемирие. Ранее ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР в период пасхального перемирия, сообщил Мирошник. Кроме того, утром 20 апреля под огонь попали Никитовский район Горловки и Донецк в ДНР, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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