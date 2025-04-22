Мосбиржа на время закрыла торги на срочном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торги на срочном рынке возобновятся позже
Торги на срочном рынке возобновятся позже Фото:

Мосбиржа 22 апреля закрыла торги на срочном рынке, их возобновят позже. Информация приведена на сайте биржи, однако причины подобного решения не сообщаются. 

«Торги на срочном рынке приостановлены», — говорится на  сайте биржи. Отмечается, что о времени начала торгов сообщат позже. 

UPD (14:47 по мск): срочный рынок открыли в 14:20 по московскому времени. На площадке отметили, что остановка торгов произошла из-за конфигурационной ошибки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мосбиржа 22 апреля закрыла торги на срочном рынке, их возобновят позже. Информация приведена на сайте биржи, однако причины подобного решения не сообщаются.  «Торги на срочном рынке приостановлены», — говорится на  сайте биржи. Отмечается, что о времени начала торгов сообщат позже.  UPD (14:47 по мск): срочный рынок открыли в 14:20 по московскому времени. На площадке отметили, что остановка торгов произошла из-за конфигурационной ошибки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...