Мосбиржа на время закрыла торги на срочном рынке

Торги на срочном рынке возобновятся позже
Мосбиржа 22 апреля закрыла торги на срочном рынке, их возобновят позже. Информация приведена на сайте биржи, однако причины подобного решения не сообщаются.
«Торги на срочном рынке приостановлены», — говорится на сайте биржи. Отмечается, что о времени начала торгов сообщат позже.
UPD (14:47 по мск): срочный рынок открыли в 14:20 по московскому времени. На площадке отметили, что остановка торгов произошла из-за конфигурационной ошибки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.