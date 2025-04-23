Пермячка, у которой утонул пятимесячный сын в ванной, была пьяна

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33-летняя местная жительница обвиняется в причинении смерти по неосторожности
33-летняя местная жительница обвиняется в причинении смерти по неосторожности Фото:

В СУ СКР по Пермскому краю рассказали подробности страшной трагедии в Кудымкаре (Пермский край). 33-летняя местная жительница обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему пятимесячному ребенку. Возбуждено и расследуется уголовное дело. 

«Следствием установлено, что в днем 21 апреля подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения решила искупать своего сына. Она напомнила ванную водой и поместила туда ребенка, а затем оставила его без присмотра», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства. Соседи семьи в местных пабликах сообщают, что детей уже забирали у родителей. Однако затем снова возвращали.

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В СУ СКР по Пермскому краю рассказали подробности страшной трагедии в Кудымкаре (Пермский край). 33-летняя местная жительница обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему пятимесячному ребенку. Возбуждено и расследуется уголовное дело.  «Следствием установлено, что в днем 21 апреля подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения решила искупать своего сына. Она напомнила ванную водой и поместила туда ребенка, а затем оставила его без присмотра», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало о том, что сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства. Соседи семьи в местных пабликах сообщают, что детей уже забирали у родителей. Однако затем снова возвращали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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