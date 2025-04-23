Путин дал гражданство России немецкой антифашистке

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство немецкой антифашистке Лиане Килинч, которая известна своей гуманитарной деятельностью в поддержку жителей Донбасса. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: и принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Килинч Лиана, родившаяся 4 мая 1978 г. во Франции», — заявлено в указе президента РФ. Всего гражданство получило восемь человек.
Лиана Килинч является руководителем фонда «Мост мира — помощь жертвам войны». Организация с 2015 года оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса
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