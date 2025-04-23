Путин дал гражданство России немецкой антифашистке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин дал гражданство уроженке Германии, главе фонда «Мост мира — помощь жертвам войны»
Путин дал гражданство уроженке Германии, главе фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» Фото:

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство немецкой антифашистке Лиане Килинч, которая известна своей гуманитарной деятельностью в поддержку жителей Донбасса. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: и принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Килинч Лиана, родившаяся 4 мая 1978 г. во Франции», — заявлено в указе президента РФ. Всего гражданство получило восемь человек.

Лиана Килинч является руководителем фонда «Мост мира — помощь жертвам войны». Организация с 2015 года оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство немецкой антифашистке Лиане Килинч, которая известна своей гуманитарной деятельностью в поддержку жителей Донбасса. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов. «В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: и принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Килинч Лиана, родившаяся 4 мая 1978 г. во Франции», — заявлено в указе президента РФ. Всего гражданство получило восемь человек. Лиана Килинч является руководителем фонда «Мост мира — помощь жертвам войны». Организация с 2015 года оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...