Число отравившихся учеников 178-й школы в Екатеринбурге выросло в разы

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За пострадавшими наблюдают медики
За пострадавшими наблюдают медики Фото:
новость из сюжета
В школе на Уралмаше произошла вспышка опасной инфекции

У учеников и педагогов екатеринбургской школы № 178 (Уралмаш), где произошла вспышка кишечной инфекции, выявили 26 случаев заболевания. В ходе лабораторных исследований установлен возбудитель — норовирус второго типа, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«По результатам проактивного медицинского обследования учащихся, отсутствовавших сегодня в школе, выявлена групповая заболеваемость кишечной инфекцией. Всего зарегистрировано 26 случаев заболевания: 24 ребенка и два педагога. В ходе лабораторных исследований установлен возбудитель — норовирус второго типа», — сказала глава ведомства Татьяна Савинова.

Министр уточнила,  что болезнь у большинства пациентов протекает в легкой форме, клинические симптомы к настоящему моменту уже купированы. Все заболевшие находятся под постоянным медицинским наблюдением. Ситуацию контролируют медики, а санврачи проводят проверку.

О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Через несколько часов предварительный диагноз кишечной инфекции установили семи детям, а признаки выявили у 43 человек. Детей отправили на дистант. Родители рассказывали URA.RU, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Все, что известно о поставщике, — в материале агентства, а всю информацию о произошедшем агентство собирает в отдельном сюжете.

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У учеников и педагогов екатеринбургской школы № 178 (Уралмаш), где произошла вспышка кишечной инфекции, выявили 26 случаев заболевания. В ходе лабораторных исследований установлен возбудитель — норовирус второго типа, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «По результатам проактивного медицинского обследования учащихся, отсутствовавших сегодня в школе, выявлена групповая заболеваемость кишечной инфекцией. Всего зарегистрировано 26 случаев заболевания: 24 ребенка и два педагога. В ходе лабораторных исследований установлен возбудитель — норовирус второго типа», — сказала глава ведомства Татьяна Савинова. Министр уточнила,  что болезнь у большинства пациентов протекает в легкой форме, клинические симптомы к настоящему моменту уже купированы. Все заболевшие находятся под постоянным медицинским наблюдением. Ситуацию контролируют медики, а санврачи проводят проверку. О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Через несколько часов предварительный диагноз кишечной инфекции установили семи детям, а признаки выявили у 43 человек. Детей отправили на дистант. Родители рассказывали URA.RU, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Все, что известно о поставщике, — в материале агентства, а всю информацию о произошедшем агентство собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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