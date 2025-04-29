Как в свердловских школах лечили раненых и набирали танкистов во время войны. Фото, видео

В годы Великой Отечественной в Свердловске школы превращали в госпитали

29 апреля 2025 в 18:46 Размер текста - 17 +

Врачи читали газеты солдатам, которые поступали к ним в госпиталь Фото: Размик Закарян © URA.RU Во время Великой Отечественной войны Свердловск стал местом укрытия и возвращения к жизни для тысяч солдат. Здесь в срочном порядке развертывали госпитали, всего было организовано 49 учреждений, в основном хирургического профиля. Также рабочие мобилизовали силы, чтобы по своей инициативе создать танковый корпус, который сможет дойти до Праги. В каких знаковых зданиях располагались госпитали и где располагался уникальный штаб — в материале URA.RU. Гимназия № 37 на Первомайской, 59 Первый эвакогоспиталь в Свердловске получил номер 1716 и развернулся в июне 1941 года на базе гимназии № 37. Выбор на это место пал не случайно: школа находилась рядом с железной дорогой, поэтому раненых могли переносить прямо на руках. Госпиталь стал принимать раненых сразу после начала войны Фото: сайт мэрии Екатеринбурга Школу переделывали оперативно: уже 23 июня здесь создали помещения для медицинских и хозяйственных служб, чтобы 12 июля 1941 года принять первых солдат. Больных было настолько много, что первое время их располагали на двухъярусных койках. По документам госпиталь на 400 коек был обозначен как женский хирургический, сюда в первую очередь доставляли раненых женщин-солдат и санитарок, позже учреждение стало принимать и мужчин. За 27 месяцев работы в Свердловске к медикам поступило 3250 человек, и только 13 из них скончались. 20 сентября 1943 года госпиталь закрылся: он выехал на Брянский фронт. Как позже рассказывали учащиеся, они еще долгое время находили во дворе школы окровавленные бинты, шприцы и гипсы, а в классах пахло медицинскими препаратами. Гимназия №9 на Ленина, 33 Здесь было развернуто сразу два госпиталя, которые объединили под номером 1326. Они занимали второй и третий этажи. Спортивный зал, пристроенный к гимназии в 1912 году со стороны городского пруда, превратился в огромную палату для выздоравливающих или тех, кто не мог подняться на второй этаж из-за ранений. Во время войны учащиеся гимназии переехали в здание на Ленина, 13, где занимались в четыре смены. При этом старшеклассники находили время, чтобы помогать госпиталю: они ходили в лес, рубили дрова и приносили поленья, которые закидывали в печи для обогрева помещения. Гимназия смогла вернуться в родные стены только в 1943 году, но ученикам все также приходилось соседствовать с ранеными: вплоть до 1945 года на третьем этаже находился госпиталь. Дом промышленности на Мамина-Сибиряка С 1941 по январь 1945 года в здании на седьмом этаже располагался госпиталь № 414. Это была самая крупная больница Свердловска на 1600 коек. Его эвакуировали из поселка Кабанье Ворошиловградской области (Украина). Военный госпиталь № 414 был лучшим в хирургии, особенно пластической: именно здесь солдатам фактически помогали воссоздавать лица. Также в госпитале были терапевтический, травматологический, полостной, глазной, ушной и урологический профили. Так выглядели палаты, располагавшиеся в Доме промышленности Фото: государственный архив Свердловской области В учреждении оказывали помощь наиболее тяжелым пациентам: тем, кому требовалась долгая реабилитация. Медики проводили с военными лечебную гимнастику, помогали писать письма родным, читали им газеты, а некоторых обучали новым специальностям, чтобы те, кто не сможет вернуться на фронт, смогли найти себе работу. Кроме этого, в Доме располагался наркомат металлургической промышленности, радиозавод из Киева, который после войны остался и получил новое название — Свердловский радиозавод №626. Бывшая женская гимназия на Карла Либкнехта, 9 Говоря о Свердловске в годы Великой Отечественной войны, нельзя обойти вниманием Уральский добровольческий танковый корпус. 16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» впервые появилась заметка об этом уникальном эксперименте: рабочие планировали изготовить танки сверхнормы, чтобы сформировать из них танковый корпус, управлять машинами должны были добровольцы-рабочие. Из этого здания на Карла Либкнехта будущие герои отправились на фронт Фото: Илья Московец © URA.RU 24 февраля того же года инициаторы получают одобрение от советского лидера Иосифа Сталина, а спустя два дня командующий Уральским военным округом генерал-майор Александр Катков издал директиву о формировании танкового корпуса. Добровольно было подано 110 тысяч заявлений, хотя людей требовалось в два раза меньше. Параллельно заводчане из Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне — Пермский край) областей строили боевые машины, оставаясь на местах после окончания смен. Также всему Уралу шел сбор средств на покупку обмундирования и вооружения, всего удалось собрать около 70 млн рублей. Рабочие пытались получить место в корпусе разными путями: манипуляциями, взятками и кумовством. Но отбор был жесткий: парткомы, завкомы и специальные комиссии отбирали по одному из 15-20 кандидатов, но человек обязательно должен был найти себе замену на то время, пока он воюет на передовой. В итоге было выбрано почти 10 тысяч человек, которые составили костяк солдатского состава корпуса. Также уральцам присваивали должности младших командиров, старшими офицерами корпуса назначали только закаленных в боях ветеранов. В Свердловске был сформирован штаб корпуса, который и занимал здание бывшей женской гимназии. Кроме того, здесь формировались 197-я танковая бригада, 88-й отдельный разведывательный мотоциклетный батальон, 565-й медико-санитарный взвод. Танковый корпус прошел более 5500 км, отличился при форсировании рек Нейсе и Шпрее, участвовал в сражении на Курской дуге, в освобождении Львова, а 9 мая 1945 года первым вошел в Прагу. Позже корпус получил ордена Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время Великой Отечественной войны Свердловск стал местом укрытия и возвращения к жизни для тысяч солдат. Здесь в срочном порядке развертывали госпитали, всего было организовано 49 учреждений, в основном хирургического профиля. Также рабочие мобилизовали силы, чтобы по своей инициативе создать танковый корпус, который сможет дойти до Праги. В каких знаковых зданиях располагались госпитали и где располагался уникальный штаб — в материале URA.RU. Первый эвакогоспиталь в Свердловске получил номер 1716 и развернулся в июне 1941 года на базе гимназии № 37. Выбор на это место пал не случайно: школа находилась рядом с железной дорогой, поэтому раненых могли переносить прямо на руках. Школу переделывали оперативно: уже 23 июня здесь создали помещения для медицинских и хозяйственных служб, чтобы 12 июля 1941 года принять первых солдат. Больных было настолько много, что первое время их располагали на двухъярусных койках. По документам госпиталь на 400 коек был обозначен как женский хирургический, сюда в первую очередь доставляли раненых женщин-солдат и санитарок, позже учреждение стало принимать и мужчин. За 27 месяцев работы в Свердловске к медикам поступило 3250 человек, и только 13 из них скончались. 20 сентября 1943 года госпиталь закрылся: он выехал на Брянский фронт. Как позже рассказывали учащиеся, они еще долгое время находили во дворе школы окровавленные бинты, шприцы и гипсы, а в классах пахло медицинскими препаратами. Здесь было развернуто сразу два госпиталя, которые объединили под номером 1326. Они занимали второй и третий этажи. Спортивный зал, пристроенный к гимназии в 1912 году со стороны городского пруда, превратился в огромную палату для выздоравливающих или тех, кто не мог подняться на второй этаж из-за ранений. Во время войны учащиеся гимназии переехали в здание на Ленина, 13, где занимались в четыре смены. При этом старшеклассники находили время, чтобы помогать госпиталю: они ходили в лес, рубили дрова и приносили поленья, которые закидывали в печи для обогрева помещения. Гимназия смогла вернуться в родные стены только в 1943 году, но ученикам все также приходилось соседствовать с ранеными: вплоть до 1945 года на третьем этаже находился госпиталь. С 1941 по январь 1945 года в здании на седьмом этаже располагался госпиталь № 414. Это была самая крупная больница Свердловска на 1600 коек. Его эвакуировали из поселка Кабанье Ворошиловградской области (Украина). Военный госпиталь № 414 был лучшим в хирургии, особенно пластической: именно здесь солдатам фактически помогали воссоздавать лица. Также в госпитале были терапевтический, травматологический, полостной, глазной, ушной и урологический профили. В учреждении оказывали помощь наиболее тяжелым пациентам: тем, кому требовалась долгая реабилитация. Медики проводили с военными лечебную гимнастику, помогали писать письма родным, читали им газеты, а некоторых обучали новым специальностям, чтобы те, кто не сможет вернуться на фронт, смогли найти себе работу. Кроме этого, в Доме располагался наркомат металлургической промышленности, радиозавод из Киева, который после войны остался и получил новое название — Свердловский радиозавод №626. Говоря о Свердловске в годы Великой Отечественной войны, нельзя обойти вниманием Уральский добровольческий танковый корпус. 16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» впервые появилась заметка об этом уникальном эксперименте: рабочие планировали изготовить танки сверхнормы, чтобы сформировать из них танковый корпус, управлять машинами должны были добровольцы-рабочие. 24 февраля того же года инициаторы получают одобрение от советского лидера Иосифа Сталина, а спустя два дня командующий Уральским военным округом генерал-майор Александр Катков издал директиву о формировании танкового корпуса. Добровольно было подано 110 тысяч заявлений, хотя людей требовалось в два раза меньше. Параллельно заводчане из Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне — Пермский край) областей строили боевые машины, оставаясь на местах после окончания смен. Также всему Уралу шел сбор средств на покупку обмундирования и вооружения, всего удалось собрать около 70 млн рублей. Рабочие пытались получить место в корпусе разными путями: манипуляциями, взятками и кумовством. Но отбор был жесткий: парткомы, завкомы и специальные комиссии отбирали по одному из 15-20 кандидатов, но человек обязательно должен был найти себе замену на то время, пока он воюет на передовой. В итоге было выбрано почти 10 тысяч человек, которые составили костяк солдатского состава корпуса. Также уральцам присваивали должности младших командиров, старшими офицерами корпуса назначали только закаленных в боях ветеранов. В Свердловске был сформирован штаб корпуса, который и занимал здание бывшей женской гимназии. Кроме того, здесь формировались 197-я танковая бригада, 88-й отдельный разведывательный мотоциклетный батальон, 565-й медико-санитарный взвод. Танковый корпус прошел более 5500 км, отличился при форсировании рек Нейсе и Шпрее, участвовал в сражении на Курской дуге, в освобождении Львова, а 9 мая 1945 года первым вошел в Прагу. Позже корпус получил ордена Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени.