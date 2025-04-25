Бойцы ВСУ жестоко расправились с сослуживцами, которые хотели сдаться в плен

В Курской области, в районе населенного пункта Горналь, украинские военные открыли огонь по двум группам своих же военнослужащих, которые пытались сдаться в плен. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.
«Две группы солдат противника были расстреляны своими сослуживцами при попытке сдаться», — сообщил источник в ведомстве. Его слова передает ТАСС.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ связались с военными ВС РФ через telegram-канал. Там они написали российским бойцам о своем желании сдаться в плен.
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