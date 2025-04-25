Бойцы ВСУ жестоко расправились с сослуживцами, которые хотели сдаться в плен

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Военнослужащие ВСУ расстреляли две группы своих же солдат, которые хотели сдаться в плен
Военнослужащие ВСУ расстреляли две группы своих же солдат, которые хотели сдаться в плен Фото:

В Курской области, в районе населенного пункта Горналь, украинские военные открыли огонь по двум группам своих же военнослужащих, которые пытались сдаться в плен. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

«Две группы солдат противника были расстреляны своими сослуживцами при попытке сдаться», — сообщил источник в ведомстве. Его слова передает ТАСС.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ связались с военными ВС РФ через telegram-канал. Там они написали российским бойцам о своем желании сдаться в плен.

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В Курской области, в районе населенного пункта Горналь, украинские военные открыли огонь по двум группам своих же военнослужащих, которые пытались сдаться в плен. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах. «Две группы солдат противника были расстреляны своими сослуживцами при попытке сдаться», — сообщил источник в ведомстве. Его слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что бойцы ВСУ связались с военными ВС РФ через telegram-канал. Там они написали российским бойцам о своем желании сдаться в плен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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