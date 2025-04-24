Бойцы ВСУ пишут российским военным в Telegram, чтобы сдасться в плен

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Бойцы ВСУ связались с российскими военными через мессенджер с просьбой о помиловании
Бойцы ВСУ связались с российскими военными через мессенджер с просьбой о помиловании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВСУ связались с военными ВС РФ через telegram-канал, чтобы сдаться в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

По воспоминаниям военнопленного Ивана Арапчикова, оказавшись под интенсивным огнем вдвоем с сослуживцем, они решили связаться с бойцами российской армии, чтобы сдасться в плен. Он отметил хорошие условия и человеческое отношение к пленным со стороны российских бойцов.

«Ребята, сдавайтесь в плен, потому что все равно это рано или поздно закончится либо „двести“ (гибелью — прим. URA.RU), либо будете сидеть в тюрьме», — приводит обращение Арапчикова к бывшим сослуживцам ТАСС. Он призвал украинских солдат пожалеть своих родных. 

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Военнослужащие ВСУ связались с военными ВС РФ через telegram-канал, чтобы сдаться в плен. Об этом сообщили в Минобороны России. По воспоминаниям военнопленного Ивана Арапчикова, оказавшись под интенсивным огнем вдвоем с сослуживцем, они решили связаться с бойцами российской армии, чтобы сдасться в плен. Он отметил хорошие условия и человеческое отношение к пленным со стороны российских бойцов. «Ребята, сдавайтесь в плен, потому что все равно это рано или поздно закончится либо „двести“ (гибелью — прим. URA.RU), либо будете сидеть в тюрьме», — приводит обращение Арапчикова к бывшим сослуживцам ТАСС. Он призвал украинских солдат пожалеть своих родных. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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