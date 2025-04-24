Бойцы ВСУ пишут российским военным в Telegram, чтобы сдасться в плен

Военнослужащие ВСУ связались с военными ВС РФ через telegram-канал, чтобы сдаться в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.
По воспоминаниям военнопленного Ивана Арапчикова, оказавшись под интенсивным огнем вдвоем с сослуживцем, они решили связаться с бойцами российской армии, чтобы сдасться в плен. Он отметил хорошие условия и человеческое отношение к пленным со стороны российских бойцов.
«Ребята, сдавайтесь в плен, потому что все равно это рано или поздно закончится либо „двести“ (гибелью — прим. URA.RU), либо будете сидеть в тюрьме», — приводит обращение Арапчикова к бывшим сослуживцам ТАСС. Он призвал украинских солдат пожалеть своих родных.
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