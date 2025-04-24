В Пермское УФАС России с начала года поступило более 550 жалоб

В Пермское УФАС России поступило более 550 обращений от жителей и бизнеса. Цифру озвучили по итогам первого квартала 2025 года.
«Отделом контроля рекламы и недобросовестной конкуренции рассмотрено 76 жалоб. В основном они связаны с отсутствием маркировки у рекламы в соцсетях и незаконным использованием товарных знаков», — сообщает антимонопольное ведомство в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, зафиксировано 113 обращений, которые касаются сферы закупок. Жалобы связаны с неправомерными требованиями к участникам закупок, некорректным или предвзятым описанием объекта закупки, необоснованным отказом в допуске к участию в закупках.
Однако превалирующий объем — 241 жалоба была на монополизм. В них говорилось о возможном злоупотреблении со стороны предприятий в таких сферах, как электроэнергетика, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, обращение с коммунальными отходами и связь.
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