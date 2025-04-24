24 апреля 2025

В Пермское УФАС России с начала года поступило более 550 жалоб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая часть из них связана с монополизмом
Большая часть из них связана с монополизмом Фото:

В Пермское УФАС России поступило более 550 обращений от жителей и бизнеса. Цифру озвучили по итогам первого квартала 2025 года.

«Отделом контроля рекламы и недобросовестной конкуренции рассмотрено 76 жалоб. В основном они связаны с отсутствием маркировки у рекламы в соцсетях и незаконным использованием товарных знаков», — сообщает антимонопольное ведомство в соцсети «ВКонтакте». 

Кроме того, зафиксировано 113 обращений, которые касаются сферы закупок. Жалобы связаны с неправомерными требованиями к участникам закупок, некорректным или предвзятым описанием объекта закупки, необоснованным отказом в допуске к участию в закупках.

Однако превалирующий объем — 241 жалоба была на монополизм. В них говорилось о возможном злоупотреблении со стороны предприятий в таких сферах, как электроэнергетика, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, обращение с коммунальными отходами и связь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермское УФАС России поступило более 550 обращений от жителей и бизнеса. Цифру озвучили по итогам первого квартала 2025 года. «Отделом контроля рекламы и недобросовестной конкуренции рассмотрено 76 жалоб. В основном они связаны с отсутствием маркировки у рекламы в соцсетях и незаконным использованием товарных знаков», — сообщает антимонопольное ведомство в соцсети «ВКонтакте».  Кроме того, зафиксировано 113 обращений, которые касаются сферы закупок. Жалобы связаны с неправомерными требованиями к участникам закупок, некорректным или предвзятым описанием объекта закупки, необоснованным отказом в допуске к участию в закупках. Однако превалирующий объем — 241 жалоба была на монополизм. В них говорилось о возможном злоупотреблении со стороны предприятий в таких сферах, как электроэнергетика, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, обращение с коммунальными отходами и связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...