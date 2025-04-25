Уровень доверия россиян к Путину превысил 80%

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Согласно данным опроса, 80% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину
Согласно данным опроса, 80% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину Фото:

Согласно результатам опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), 81% граждан России положительно оценивают деятельность президента РФ Владимира Путина. Противоположной точки зрения придерживаются 7% респондентов. Кроме того, 80% опрошенных заявили о доверии к главе государства, тогда как 10% выразили недоверие.

Более половины участников опроса — 56% — считают работу правительства России удовлетворительной, в то время как лишь 23% оценивают ее негативно. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 57% россиян, а 10% респондентов выразили иную точку зрения. Данные исследования были опубликованы на официальном сайте ФОМ.

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Согласно результатам опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), 81% граждан России положительно оценивают деятельность президента РФ Владимира Путина. Противоположной точки зрения придерживаются 7% респондентов. Кроме того, 80% опрошенных заявили о доверии к главе государства, тогда как 10% выразили недоверие. Более половины участников опроса — 56% — считают работу правительства России удовлетворительной, в то время как лишь 23% оценивают ее негативно. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 57% россиян, а 10% респондентов выразили иную точку зрения. Данные исследования были опубликованы на официальном сайте ФОМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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