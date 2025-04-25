Уровень доверия россиян к Путину превысил 80%

Согласно результатам опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), 81% граждан России положительно оценивают деятельность президента РФ Владимира Путина. Противоположной точки зрения придерживаются 7% респондентов. Кроме того, 80% опрошенных заявили о доверии к главе государства, тогда как 10% выразили недоверие.
Более половины участников опроса — 56% — считают работу правительства России удовлетворительной, в то время как лишь 23% оценивают ее негативно. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 57% россиян, а 10% респондентов выразили иную точку зрения. Данные исследования были опубликованы на официальном сайте ФОМ.
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