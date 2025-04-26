Не все потеряно: Украине намекнули насчет будущего в НАТО

Американские чиновники намекнули украинским коллегам, что следующая администрация США может пересмотреть вопрос о вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщает издание The New York Times.
«Следующая администрация США может принять решение позволить Украине вступить в НАТО», — заявили представители США. Их слова привод NYT. По данным издания, на переговорах в Лондоне и Париже представители США пояснили, что действующий президент Дональд Трамп сохраняет негативную позицию по поводу членства Киева в альянсе. Однако они подчеркнули, что будущая администрация может занять иную позицию.
Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Time выразил сомнение в перспективах членства Украины в НАТО. Специальный представитель бывшего президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог также заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня, подчеркнув, что для Киева это остается недостижимой задачей.
В Кремле положительно отреагировали на заявления Вашингтона об исключении возможности присоединения Украины к НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такой сценарий рассматривался Россией как один из ключевых факторов возникновения конфликта с Украиной. По его словам, заверения о невозможности членства Украины в альянсе звучали на различных уровнях американской власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.