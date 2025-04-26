Не все потеряно: Украине намекнули насчет будущего в НАТО

NYT: Киеву сказали, что будущие власти США могут подумать над членством в НАТО
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США могут пересмотреть вопрос о членстве Украины в НАТО
США могут пересмотреть вопрос о членстве Украины в НАТО Фото:

 Американские чиновники намекнули украинским коллегам, что следующая администрация США может пересмотреть вопрос о вступлении Украины в НАТО.  Об этом сообщает издание The New York Times.

«Следующая администрация США может принять решение позволить Украине вступить в НАТО», — заявили представители США. Их слова привод NYT. По данным издания, на переговорах в Лондоне и Париже представители США пояснили, что действующий президент Дональд Трамп сохраняет негативную позицию по поводу членства Киева в альянсе. Однако они подчеркнули, что будущая администрация может занять иную позицию.

Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Time выразил сомнение в перспективах членства Украины в НАТО. Специальный представитель бывшего президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог также заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня, подчеркнув, что для Киева это остается недостижимой задачей.

В Кремле положительно отреагировали на заявления Вашингтона об исключении возможности присоединения Украины к НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такой сценарий рассматривался Россией как один из ключевых факторов возникновения конфликта с Украиной. По его словам, заверения о невозможности членства Украины в альянсе звучали на различных уровнях американской власти.

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 Американские чиновники намекнули украинским коллегам, что следующая администрация США может пересмотреть вопрос о вступлении Украины в НАТО.  Об этом сообщает издание The New York Times. «Следующая администрация США может принять решение позволить Украине вступить в НАТО», — заявили представители США. Их слова привод NYT. По данным издания, на переговорах в Лондоне и Париже представители США пояснили, что действующий президент Дональд Трамп сохраняет негативную позицию по поводу членства Киева в альянсе. Однако они подчеркнули, что будущая администрация может занять иную позицию. Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Time выразил сомнение в перспективах членства Украины в НАТО. Специальный представитель бывшего президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог также заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня, подчеркнув, что для Киева это остается недостижимой задачей. В Кремле положительно отреагировали на заявления Вашингтона об исключении возможности присоединения Украины к НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такой сценарий рассматривался Россией как один из ключевых факторов возникновения конфликта с Украиной. По его словам, заверения о невозможности членства Украины в альянсе звучали на различных уровнях американской власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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