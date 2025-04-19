Спецпосланник Трампа категорически высказался о вхождении Украины в НАТО

Келлог: Украина не станет частью НАТО, это вне обсуждений
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Членство в НАТО стало для Киева недостижимым
Членство в НАТО стало для Киева недостижимым Фото:

Вступление Украины в НАТО больше не обсуждается. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог, подчеркнув, что для Киева альянс — недостижимая цель.

«[Вопрос вступления Украины в ] НАТО вне обсуждений. Украина не станет частью НАТО», — заявил Келлог в эфире телеканала Fox News. Он напомнил, что отказы во вступлении Украины в Североатлантический альянс поступали неоднократно, начиная с 2008 года, когда об этом заявил тогдашний посол США в России Уильям Бернс.

Аналогичную мысль высказал ранее и президент США Дональд Трамп. Он отметил, что именно желание украинского лидера Владимира Зеленского стать частью НАТО привело к началу конфликта. Агентство Bloomberg называло отказ Киеву в членстве в НАТО одним из условий урегулирования конфликта.

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Вступление Украины в НАТО больше не обсуждается. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог, подчеркнув, что для Киева альянс — недостижимая цель. «[Вопрос вступления Украины в ] НАТО вне обсуждений. Украина не станет частью НАТО», — заявил Келлог в эфире телеканала Fox News. Он напомнил, что отказы во вступлении Украины в Североатлантический альянс поступали неоднократно, начиная с 2008 года, когда об этом заявил тогдашний посол США в России Уильям Бернс. Аналогичную мысль высказал ранее и президент США Дональд Трамп. Он отметил, что именно желание украинского лидера Владимира Зеленского стать частью НАТО привело к началу конфликта. Агентство Bloomberg называло отказ Киеву в членстве в НАТО одним из условий урегулирования конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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