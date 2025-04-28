Лесной пожар добрался до домов в Забайкалье

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Лесной пожар перекинулся на жилые дома
Лесной пожар перекинулся на жилые дома Фото:

Лесной пожар добрался до домов в Новопавловке в Забайкалье. Местных жителей эвакуируют.

«Горят постройки на улице Бутина — на окраине села», — передает telegram-канал Mash. Из-за сильного ветра за час огонь охватил шесть зданий, огороды и машину.

Пострадавших нет. На месте работают 18 пожарных и сотрудники полиции. В школе развернут пункт временного размещения.

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Лесной пожар добрался до домов в Новопавловке в Забайкалье. Местных жителей эвакуируют. «Горят постройки на улице Бутина — на окраине села», — передает telegram-канал Mash. Из-за сильного ветра за час огонь охватил шесть зданий, огороды и машину. Пострадавших нет. На месте работают 18 пожарных и сотрудники полиции. В школе развернут пункт временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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