Лесной пожар добрался до домов в Забайкалье

Лесной пожар перекинулся на жилые дома
Лесной пожар добрался до домов в Новопавловке в Забайкалье. Местных жителей эвакуируют.
«Горят постройки на улице Бутина — на окраине села», — передает telegram-канал Mash. Из-за сильного ветра за час огонь охватил шесть зданий, огороды и машину.
Пострадавших нет. На месте работают 18 пожарных и сотрудники полиции. В школе развернут пункт временного размещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.