Из-за снегопада на трассе Очер-Пермь скопилась пробка. Видео

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Автомобили не могут подняться в гору
Автомобили не могут подняться в гору Фото:

Пробка скопилась на трассе Очер-Пермь. Видеозапись с места событий опубликовал один из водителей в telegram-канале «Тимофеев Live».

«Вот такая пробка после Очера в сторону Перми. Стоим уже полчаса, не двигаемся вообще. Никто не может подняться в гору», — сказал автор видеозаписи.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина пробки превышает три километра. Также движение затруднено в районе деревни Верхняя Талица. Из-за снегопада в Прикамье объявлено штормовое предупреждение, а аэропорт «Большое Савино» временно закрыт для приема и вылета воздушных судов.

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Пробка скопилась на трассе Очер-Пермь. Видеозапись с места событий опубликовал один из водителей в telegram-канале «Тимофеев Live». «Вот такая пробка после Очера в сторону Перми. Стоим уже полчаса, не двигаемся вообще. Никто не может подняться в гору», — сказал автор видеозаписи. По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина пробки превышает три километра. Также движение затруднено в районе деревни Верхняя Талица. Из-за снегопада в Прикамье объявлено штормовое предупреждение, а аэропорт «Большое Савино» временно закрыт для приема и вылета воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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