Автомобили не могут подняться в гору
Пробка скопилась на трассе Очер-Пермь. Видеозапись с места событий опубликовал один из водителей в telegram-канале «Тимофеев Live».
«Вот такая пробка после Очера в сторону Перми. Стоим уже полчаса, не двигаемся вообще. Никто не может подняться в гору», — сказал автор видеозаписи.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина пробки превышает три километра. Также движение затруднено в районе деревни Верхняя Талица. Из-за снегопада в Прикамье объявлено штормовое предупреждение, а аэропорт «Большое Савино» временно закрыт для приема и вылета воздушных судов.
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