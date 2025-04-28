В Пермском крае увеличат парк машин скорой помощи

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28 апреля Пермскую станцию скорой медицинской помощи посетил глава региона Дмитрий Махонин
28 апреля Пермскую станцию скорой медицинской помощи посетил глава региона Дмитрий Махонин Фото:

28 апреля Пермскую станцию скорой медицинской помощи посетил глава региона Дмитрий Махонин. Губернатор поздравил коллективы «скорой» с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма. Эта дата уже пять лет является официальным праздником. 

«Хотелось бы лично и от лица всех прикамцев поблагодарить вас за труд. Ваша профессия сложная, но специалисты, которые прошли школу скорой помощи — это настоящие профессионалы в области медицины. Поэтому молодые ребята, которые сейчас здесь проходят практику, делают правильный выбор», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Губернатор добавил, что сейчас в крае продолжается работа над  оперативностью выездов бригад. Планируется расширение автопарка, обновление подвижного состава, ремонт и оснащение станций. Для этого создана и реализуется региональная программа «Качественное здравоохранение».

Главврач станции скорой медицинской помощи Соликамска Анна Габдрахманова поделилась, что оценка их работы на уровне региона — это очень приятно. Решение сделать праздник именно скорой помощи на самом высшем уровне, безусловно радует. Поскольку в этой профессии нет случайных людей. Специалист скорой должен не только быть высококвалифицированным, но и стрессоустойчивым, уметь постоянно ориентироваться в критических ситуациях. Работа на скорой — это скорее призвание, чем профессия, считает она. 

По данным Министерства здравоохранения Пермского края, на сегодняшний день в регионе в круглосуточном режиме работают 234 бригады скорой медицинской помощи. Это свыше 1600 человек — врачей, медсестер и фельдшеров.

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28 апреля Пермскую станцию скорой медицинской помощи посетил глава региона Дмитрий Махонин. Губернатор поздравил коллективы «скорой» с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма. Эта дата уже пять лет является официальным праздником.  «Хотелось бы лично и от лица всех прикамцев поблагодарить вас за труд. Ваша профессия сложная, но специалисты, которые прошли школу скорой помощи — это настоящие профессионалы в области медицины. Поэтому молодые ребята, которые сейчас здесь проходят практику, делают правильный выбор», — подчеркнул Дмитрий Махонин. Губернатор добавил, что сейчас в крае продолжается работа над  оперативностью выездов бригад. Планируется расширение автопарка, обновление подвижного состава, ремонт и оснащение станций. Для этого создана и реализуется региональная программа «Качественное здравоохранение». Главврач станции скорой медицинской помощи Соликамска Анна Габдрахманова поделилась, что оценка их работы на уровне региона — это очень приятно. Решение сделать праздник именно скорой помощи на самом высшем уровне, безусловно радует. Поскольку в этой профессии нет случайных людей. Специалист скорой должен не только быть высококвалифицированным, но и стрессоустойчивым, уметь постоянно ориентироваться в критических ситуациях. Работа на скорой — это скорее призвание, чем профессия, считает она.  По данным Министерства здравоохранения Пермского края, на сегодняшний день в регионе в круглосуточном режиме работают 234 бригады скорой медицинской помощи. Это свыше 1600 человек — врачей, медсестер и фельдшеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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