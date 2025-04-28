28 апреля 2025

Рабочий рассказал о том, почему провалился экскаватор в центре Перми. Видео

Рабочий: экскаватор в центре Перми провалился из-за того, что земля была сырая
© Служба новостей «URA.RU»
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Вчера работы проводить было нельзя — земля сырая, говорит рабочий
Вчера работы проводить было нельзя — земля сырая, говорит рабочий Фото:

Рабочий рассказал о том, почему провалился экскаватор в центре Перми 28 апреля. Он упал в вырытую яму с водой.

«Вчера работы проводить было нельзя — земля сырая. Я говорил руководству, что это опасно. Но мне сказали продолжать. По итогу он провалился. Я попытался удержаться ковшом, но не смог. Соседний экскаватор не помог», — поделился с URA.RU рабочий на правах анонимности.

По его словам, на на сегодняшний день, экскаватор «ушедший на дно» до сих пор не достали. Пострадавших нет. Ведется демонтаж двух осветительных столбов и откачивание воды из ямы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что экскаватор перевернулся. ЧП произошло в районе улицы шоссе Космонавтов.

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Рабочий рассказал о том, почему провалился экскаватор в центре Перми 28 апреля. Он упал в вырытую яму с водой. «Вчера работы проводить было нельзя — земля сырая. Я говорил руководству, что это опасно. Но мне сказали продолжать. По итогу он провалился. Я попытался удержаться ковшом, но не смог. Соседний экскаватор не помог», — поделился с URA.RU рабочий на правах анонимности. По его словам, на на сегодняшний день, экскаватор «ушедший на дно» до сих пор не достали. Пострадавших нет. Ведется демонтаж двух осветительных столбов и откачивание воды из ямы. Ранее URA.RU сообщало о том, что экскаватор перевернулся. ЧП произошло в районе улицы шоссе Космонавтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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