Главу молдавского оргкомитета «Победа» задержали в Кишиневе

Председатель молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что по прибытии в Кишинев из Москвы был задержан в аэропорту. Информация об этом появилась в соцсетях.
«[Петрович] задержан в международном аэропорту Кишинева после возвращения с международного симпозиума, посвященного 80-летию Победы над нацизмом и создания ООН», — говорится в сообщении telegram-канала «Солдат Победы». По словам Петровича, в настоящее время он ожидает проведения обыска и дополнительного досмотра.
Он также отметил, что в связи с задержанием не сможет принять участие в заседании ответственных служб, которое сегодня проходит в мэрии Кишинева. Оно посвящено подготовке к мероприятиям ко Дню Победы.
Несколько дней назад Петровича также задержали в аэропорту Кишинева. Он собирался вылететь из страны, передает «Царьград». Тогда мужчину подвергли дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Однако причин для задержания ему так и не объяснили.
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