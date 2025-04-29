Главу молдавского оргкомитета «Победа» задержали в Кишиневе

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Главу оргкомитета «Победа» Петровича задержали в аэропорту Кишинева
Главу оргкомитета «Победа» Петровича задержали в аэропорту Кишинева Фото:

Председатель молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что по прибытии в Кишинев из Москвы был задержан в аэропорту. Информация об этом появилась в соцсетях.

«[Петрович] задержан в международном аэропорту Кишинева после возвращения с международного симпозиума, посвященного 80-летию Победы над нацизмом и создания ООН», — говорится в сообщении telegram-канала «Солдат Победы». По словам Петровича, в настоящее время он ожидает проведения обыска и дополнительного досмотра.

Он также отметил, что в связи с задержанием не сможет принять участие в заседании ответственных служб, которое сегодня проходит в мэрии Кишинева. Оно посвящено подготовке к мероприятиям ко Дню Победы.

Несколько дней назад Петровича также задержали в аэропорту Кишинева. Он собирался вылететь из страны, передает «Царьград». Тогда мужчину подвергли дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Однако причин для задержания ему так и не объяснили.

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Председатель молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что по прибытии в Кишинев из Москвы был задержан в аэропорту. Информация об этом появилась в соцсетях. «[Петрович] задержан в международном аэропорту Кишинева после возвращения с международного симпозиума, посвященного 80-летию Победы над нацизмом и создания ООН», — говорится в сообщении telegram-канала «Солдат Победы». По словам Петровича, в настоящее время он ожидает проведения обыска и дополнительного досмотра. Он также отметил, что в связи с задержанием не сможет принять участие в заседании ответственных служб, которое сегодня проходит в мэрии Кишинева. Оно посвящено подготовке к мероприятиям ко Дню Победы. Несколько дней назад Петровича также задержали в аэропорту Кишинева. Он собирался вылететь из страны, передает «Царьград». Тогда мужчину подвергли дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Однако причин для задержания ему так и не объяснили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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