Замгенпрокурора Зайцев начал проверку после жалобы жены бойца СВО из Челябинской области

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев инициировал проверку после обращения жены участника специальной военной операции (СВО) из села Кунашак Челябинской области. Женщина пожаловалась на ненадлежащее качество водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по УрФО.
«В ходе личного приема граждан, приуроченного к 80-летию Великой Победы, супруга военнослужащего рассказала о проблемах с водоснабжением. По данному факту незамедлительно организована прокурорская проверка», — прокомментировали в Управлении генеральной прокуратура РФ по Уральскому федеральному округу.
Было установлено, что износ водопроводной сети, подходящей к дому заявительницы, составляет 58%. В 2024 году на коммуникациях зафиксировали шесть порывов, последний из которых произошел в январе текущего года.
Главе Кунашакского района было внесено прокурорское представление. После этого подрядная организация выполнила работы по замене аварийных участков водопровода. Также ресурсоснабжающая организация прочистила трубы, что позволило стабилизировать давление в системе. Кроме этого, начался ремонт резервного источника водоснабжения — колодца. Завершить его планируется к 16 мая.
Как сообщало URA.RU ранее, генпрокуратура РФ заставила починить крышу пятиэтажки и компенсировать ущерб двум пожилым жительницам Челябинска, которые восемь лет страдали от протекающей кровли. После обращения к генпрокурору РФ Игорю Краснову руководителям фонда капремонта и управляющей компании были внесены представления.
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