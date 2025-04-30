Движение затруднено в обе стороны (архивное фото)
На Екатеринбургской кольцевой автодороге днем 30 апреля выстроилась 14-километровая пробка. Движение стоит в оба направления, рассказал читатель URA.RU.
«Аварий никаких нет, но машины почти не двигаются в оба направления. Затор образовался на участке от пересечения ЕКАД с Сибирским трактом до Березовского», — сказал собеседник.
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