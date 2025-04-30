Пробка в 14 километров выстроилась на ЕКАД. Карта

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Движение затруднено в обе стороны (архивное фото)
Движение затруднено в обе стороны (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге днем 30 апреля выстроилась 14-километровая пробка. Движение стоит в оба направления, рассказал читатель URA.RU.

«Аварий никаких нет, но машины почти не двигаются в оба направления. Затор образовался на участке от пересечения ЕКАД с Сибирским трактом до Березовского», — сказал собеседник.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге днем 30 апреля выстроилась 14-километровая пробка. Движение стоит в оба направления, рассказал читатель URA.RU. «Аварий никаких нет, но машины почти не двигаются в оба направления. Затор образовался на участке от пересечения ЕКАД с Сибирским трактом до Березовского», — сказал собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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