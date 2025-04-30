Погода на День труда и продажа обувных магазинов: главное в Кургане за 30 апреля

В центре Кургана выставили на продажу несколько обувных магазинов, работающих под итальянским брендом. Причина — убыточность бизнеса и переход владельца в другую сферу. Большая часть товара в этих магазинах производится в России и Китае. Объекты продаются на фоне новостей о возможном возвращении иностранных брендов на российский рынок.
Погода на майские праздники
В Кургане 1 мая ожидается небольшой дождь и порывы ветра до 18 м/с. Столбики термометров будут показывать 19 градусов. Уже 2 мая жителей ждет небольшое снижение температуры — ожидается переменная облачность и около 13 градусов днем, при этом ветер усилится до 14 метров в секунду. Выходные дни принесут переменчивую погоду: 3 мая станет пасмурно, пройдут дожди, воздух прогреется лишь до 14 градусов. Но уже 4 мая облака рассеются, температура поднимется до 17.
Потыльчак попал в СИЗО Кургана по делу о групповых махинациях с землей
Бывший руководитель филиала «Управления мелиорации по УрФО» Валерий Потыльчак арестован по подозрению в участии в группе, занимавшейся мошенничеством с получением субсидий за мелиорацию земель в Варгашинском округе. Следствие считает, что есть доказательства его причастности, и опасается, что он может скрыться или повлиять на свидетелей. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июня. Потыльчак свою вину не признает.
«Курганприбору» передали под управление оборонный завод из Новосибирска
Новосибирский завод «Сибсельмаш», ранее признанный банкротом, передан под управление предприятия «Курганприбор». Этот завод в советский период был крупнейшим производителем прицепных сельскохозяйственных машин в стране. В советские годы завод обеспечивал свыше 50% всего объема выпуска российских сеялок, а доля оборонной продукции доходила до 70% от общего объема производства.
Сотрудников пожарной охраны наградили медалями
В главном управлении МЧС России по Курганской области состоялось вручение ведомственных наград и званий. Это связано с празднованием 30 апреля Дня пожарной охраны (376-летие со дня своего образования).
Продление запрета на посещение лесов
В Курганской области продлен запрет на посещение лесов в связи с высокой пожарной опасностью. Новые ограничения действуют до 23 мая, говорится в документе регионального департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды.
Нарушения в работе торговой сети «Светофор»
Курганской УФАС выявило серьезные нарушения законодательства о торговле в работе логистического центра торговой сети «Светофор». Компания задерживает оплату поставщикам, ожидая полной реализации продукции конечным покупателям. Это противоречит нормам федерального закона № 381-ФЗ. В случае, если вина компании будет доказана, ей грозит штраф.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».