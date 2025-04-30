Расследование дела о подготовке теракта в Ханты-Мансийске останется у следователей ХМАО

Уголовное дело о подготовке теракта в Ханты-Мансийске будет расследовать следственный комитет Югры. После пожара в доме на улице Промышленной силовики возбудили дело о подготовке теракта и покушении на убийство, сообщает источник URA.RU в силовых структурах.
«Его расследует следователи по особо важным делам окружного главка. И пока никаких других указаний на этот счет не было. Хотя бывает, что особо резонансные дела могут быть переданы в четвертое следственное управление СК в Екатеринбурге», — сообщил инсайдер.
Он также добавил, что подозреваемые на период следствия будут этапированы в тюменский следственный изолятор. «Их будут привозить в Ханты-Мансийск по мере необходимости. Но во время майских праздников они будут в Тюмени», — уточнил собеседник URA.RU.
URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что югорские полицейские задержали курьера, который, предположительно, поставлял компоненты для взрывчатки. Он был задержан на территории Центральной России, когда пытался пересечь госграницу. По версии следствия, взрывное устройство предполагалось использовать для покушения на одного из высокопоставленных силовиков Югры. Однако СВУ непроизвольно сдетонировало в квартире на улице Промышленной.
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