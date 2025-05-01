Десятки человек устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе

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Протестующие осудили Нетребко за то, что она не поддерживает Украину
Протестующие осудили Нетребко за то, что она не поддерживает Украину Фото:

Несколько десятков человек пришли на акцию против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко в Братиславе. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

За час до начала концерта Нетребко в Словацком национальном театре в среду несколько десятков человек собрались на площади перед театром. Активисты со сцены обвиняли Нетребко за то, что она не стала осуждать специальную военную операцию  России и не поддержала Украину. Также активисты раскритиковали словацкого премьер-министра Роберта Фицо, собравшего приехать в Москву на День победы.

Участники протеста выкрикивали «Позор зрителям!», «Нам не нужна Нетребко!» и освистывали людей, пришедших на выступление российской певицы. Организатором акции выступило движение Otvoren? kult?ra (Открытая культура).

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Несколько десятков человек пришли на акцию против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко в Братиславе. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. За час до начала концерта Нетребко в Словацком национальном театре в среду несколько десятков человек собрались на площади перед театром. Активисты со сцены обвиняли Нетребко за то, что она не стала осуждать специальную военную операцию  России и не поддержала Украину. Также активисты раскритиковали словацкого премьер-министра Роберта Фицо, собравшего приехать в Москву на День победы. Участники протеста выкрикивали «Позор зрителям!», «Нам не нужна Нетребко!» и освистывали людей, пришедших на выступление российской певицы. Организатором акции выступило движение Otvoren? kult?ra (Открытая культура).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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