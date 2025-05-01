Десятки человек устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе

Несколько десятков человек пришли на акцию против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко в Братиславе. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
За час до начала концерта Нетребко в Словацком национальном театре в среду несколько десятков человек собрались на площади перед театром. Активисты со сцены обвиняли Нетребко за то, что она не стала осуждать специальную военную операцию России и не поддержала Украину. Также активисты раскритиковали словацкого премьер-министра Роберта Фицо, собравшего приехать в Москву на День победы.
Участники протеста выкрикивали «Позор зрителям!», «Нам не нужна Нетребко!» и освистывали людей, пришедших на выступление российской певицы. Организатором акции выступило движение Otvoren? kult?ra (Открытая культура).
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