30 апреля 2025

В центре Челябинска стартовала легкоатлетическая эстафета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета стартовала от площади Революции
Эстафета стартовала от площади Революции Фото:

В Челябинске на площади Революции стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета, которая в этом году приурочена к 80-летию Победы. Движение для транспорта в центре города перекрыто, напоминает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В Челябинске уже стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета. Маршрут: от площади Революции от улицы Цвиллинга по проспекту Ленина до улицы Лесопарковой», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В эстафете участвуют бегуны, также проводятся соревнования среди велосипедистов и лыжероллеров. Порядок обеспечивают сотрудники городского гарнизона полиции при содействии добровольных народных дружин.

Движение в центре Челябинска перекрыто с 6:00 до 15:00. Автобусы, троллейбусы и трамваи также изменили маршрут движения.

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В Челябинске на площади Революции стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета, которая в этом году приурочена к 80-летию Победы. Движение для транспорта в центре города перекрыто, напоминает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Челябинске уже стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета. Маршрут: от площади Революции от улицы Цвиллинга по проспекту Ленина до улицы Лесопарковой», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В эстафете участвуют бегуны, также проводятся соревнования среди велосипедистов и лыжероллеров. Порядок обеспечивают сотрудники городского гарнизона полиции при содействии добровольных народных дружин. Движение в центре Челябинска перекрыто с 6:00 до 15:00. Автобусы, троллейбусы и трамваи также изменили маршрут движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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