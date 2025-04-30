В Челябинске на площади Революции стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета, которая в этом году приурочена к 80-летию Победы. Движение для транспорта в центре города перекрыто, напоминает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Челябинске уже стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета. Маршрут: от площади Революции от улицы Цвиллинга по проспекту Ленина до улицы Лесопарковой», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В эстафете участвуют бегуны, также проводятся соревнования среди велосипедистов и лыжероллеров. Порядок обеспечивают сотрудники городского гарнизона полиции при содействии добровольных народных дружин.
Движение в центре Челябинска перекрыто с 6:00 до 15:00. Автобусы, троллейбусы и трамваи также изменили маршрут движения.
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