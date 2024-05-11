11 мая 2024
10 мая 2024

Разработчики из Перми выпустят мистическую компьютерную игру «Лихо одноглазое»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, програмист, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
Перед релизом пользователям станет доступна вторая демоверсия игры Фото:

Пермские разработчики из студии «Мортешка» собираются издать компьютерную игру «Лихо одноглазое». По словам главы проекта Владимира Белецкого, релиз намечен на 2025 год. Пользователям предстоит окунуться в мистический фолк-хоррор с элементами головоломок, созданный по мотивам мрачных народных сказок.

«В следующем году выйдет „Лихо одноглазое“. Во второй демоверсии на платформе Steam будут дополнены игровые механики. Мы собираемся пугать игроков не внезапностью, а мрачной и страшной атмосферой», — Владимира Белецкого цитирует издание «Текст».

Игра выполнена в черно-белом кинематографичном формате 4:3. По сюжету, в дремучий лес на поиски Лиха (в преданиях и легендах восточных славян это существо символизирует злую судьбу — прим. URA.RU) отправляется кузнец. Ему предстоит разгадывать головоломки и освещать путь спичками.

В конце прошлого года в Перми прошло бета-тестирование видеоигры One Way Home в стилистике «зомби-апокалипсис», разработкой которой занимается студия Cyberhead из Прикамья. Полная версия продукта для массового пользователя станет доступна в 2025 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермские разработчики из студии «Мортешка» собираются издать компьютерную игру «Лихо одноглазое». По словам главы проекта Владимира Белецкого, релиз намечен на 2025 год. Пользователям предстоит окунуться в мистический фолк-хоррор с элементами головоломок, созданный по мотивам мрачных народных сказок. «В следующем году выйдет „Лихо одноглазое“. Во второй демоверсии на платформе Steam будут дополнены игровые механики. Мы собираемся пугать игроков не внезапностью, а мрачной и страшной атмосферой», — Владимира Белецкого цитирует издание «Текст». Игра выполнена в черно-белом кинематографичном формате 4:3. По сюжету, в дремучий лес на поиски Лиха (в преданиях и легендах восточных славян это существо символизирует злую судьбу — прим. URA.RU) отправляется кузнец. Ему предстоит разгадывать головоломки и освещать путь спичками. В конце прошлого года в Перми прошло бета-тестирование видеоигры One Way Home в стилистике «зомби-апокалипсис», разработкой которой занимается студия Cyberhead из Прикамья. Полная версия продукта для массового пользователя станет доступна в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...