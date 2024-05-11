Разработчики из Перми выпустят мистическую компьютерную игру «Лихо одноглазое»

12 мая 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Перед релизом пользователям станет доступна вторая демоверсия игры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермские разработчики из студии «Мортешка» собираются издать компьютерную игру «Лихо одноглазое». По словам главы проекта Владимира Белецкого, релиз намечен на 2025 год. Пользователям предстоит окунуться в мистический фолк-хоррор с элементами головоломок, созданный по мотивам мрачных народных сказок. «В следующем году выйдет „Лихо одноглазое“. Во второй демоверсии на платформе Steam будут дополнены игровые механики. Мы собираемся пугать игроков не внезапностью, а мрачной и страшной атмосферой», — Владимира Белецкого цитирует издание «Текст». Игра выполнена в черно-белом кинематографичном формате 4:3. По сюжету, в дремучий лес на поиски Лиха (в преданиях и легендах восточных славян это существо символизирует злую судьбу — прим. URA.RU) отправляется кузнец. Ему предстоит разгадывать головоломки и освещать путь спичками. В конце прошлого года в Перми прошло бета-тестирование видеоигры One Way Home в стилистике «зомби-апокалипсис», разработкой которой занимается студия Cyberhead из Прикамья. Полная версия продукта для массового пользователя станет доступна в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские разработчики из студии «Мортешка» собираются издать компьютерную игру «Лихо одноглазое». По словам главы проекта Владимира Белецкого, релиз намечен на 2025 год. Пользователям предстоит окунуться в мистический фолк-хоррор с элементами головоломок, созданный по мотивам мрачных народных сказок. «В следующем году выйдет „Лихо одноглазое“. Во второй демоверсии на платформе Steam будут дополнены игровые механики. Мы собираемся пугать игроков не внезапностью, а мрачной и страшной атмосферой», — Владимира Белецкого цитирует издание «Текст». Игра выполнена в черно-белом кинематографичном формате 4:3. По сюжету, в дремучий лес на поиски Лиха (в преданиях и легендах восточных славян это существо символизирует злую судьбу — прим. URA.RU) отправляется кузнец. Ему предстоит разгадывать головоломки и освещать путь спичками. В конце прошлого года в Перми прошло бета-тестирование видеоигры One Way Home в стилистике «зомби-апокалипсис», разработкой которой занимается студия Cyberhead из Прикамья. Полная версия продукта для массового пользователя станет доступна в 2025 году.