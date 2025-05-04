В зоне СВО нашли украинские газеты, в которых высмеивались бандеровцы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карикатуры были найдены в зоне СВО
Карикатуры были найдены в зоне СВО Фото:

В зоне СВО нашли оригинальные газетные карикатуры 1945 года, высмеивающие бандеровцев и фашистскую идеологию. На одной из работ изображен украинский националист с флагом из подштанников, подглядывающий за Нюрнбергским процессом, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«На (Нюрнбергском) процессе документально подтверждено, что украинские националистические банды еще задолго до войны формировались и проходили школу в фашистской Германии», — указано на одной из карикатур. Они также затрагивают ключевые события войны, включая бегство генерала Гудериана и судьбу пособников Гитлера.

Подборка под названием «Нова Европа» содержит 27 сатирических рисунков. Она была опубликована в советских газетах после освобождения Украины от нацистов 80 лет назад.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне СВО нашли оригинальные газетные карикатуры 1945 года, высмеивающие бандеровцев и фашистскую идеологию. На одной из работ изображен украинский националист с флагом из подштанников, подглядывающий за Нюрнбергским процессом, об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «На (Нюрнбергском) процессе документально подтверждено, что украинские националистические банды еще задолго до войны формировались и проходили школу в фашистской Германии», — указано на одной из карикатур. Они также затрагивают ключевые события войны, включая бегство генерала Гудериана и судьбу пособников Гитлера. Подборка под названием «Нова Европа» содержит 27 сатирических рисунков. Она была опубликована в советских газетах после освобождения Украины от нацистов 80 лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...