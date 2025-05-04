В зоне СВО нашли оригинальные газетные карикатуры 1945 года, высмеивающие бандеровцев и фашистскую идеологию. На одной из работ изображен украинский националист с флагом из подштанников, подглядывающий за Нюрнбергским процессом, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«На (Нюрнбергском) процессе документально подтверждено, что украинские националистические банды еще задолго до войны формировались и проходили школу в фашистской Германии», — указано на одной из карикатур. Они также затрагивают ключевые события войны, включая бегство генерала Гудериана и судьбу пособников Гитлера.
Подборка под названием «Нова Европа» содержит 27 сатирических рисунков. Она была опубликована в советских газетах после освобождения Украины от нацистов 80 лет назад.
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