В Перми появился новый экскурсионный «Маршрут Победы»

Пешеходный «Маршрут Победы» представил Пермский городской центр охраны памятников. Экскурсия, которую можно совершить самостоятельно, объединяет 12 точек. Среди них исторические здания и предприятия города, так или иначе связанные с Великой Отечественной войной.
«Это уникальный проект, объединяющий 12 исторических зданий и предприятий Перми, которые сыграли ключевую роль в годы Великой Отечественной войны. На каждом из этих мест установлены специальные таблички с QR-кодами. Отсканировав их, можно узнать невероятные истории о людях, работавших здесь, о заводах, выпускавших снаряды, о госпиталях, спасавших жизни солдат», — говорится на странице Центра охраны памятников в соцсети «ВКонтакте». Онлайн-вариант экскурсии опубликован на сайте Центра.
Прогулка через 12 пунктов экскурсии займет около часа. Пермякам все эти здания хорошо известны, но на «Маршруте Победы» можно узнать новое из их истории. Например, библиотека имени Пушкина в годы войны приняла эвакуированные фонды Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. А в здании Храма Рождества Пресвятой Богородицы на ул. Ленина располагался фармацевтический институт. Преподаватели и студенты в своей лаборатории создавали десятки наименований препаратов для нужд госпиталей.
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