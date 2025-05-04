В Перми пассажиров высадили из автобуса из-за падения пенсионерки

В Перми 5 апреля водитель высадил пассажиров из автобуса. В департаменте транспорта Перми URA.RU рассказали подробности инцидента.
«В 13:09 на остановке „Авторадио“ сняли с линии автобус маршрута №11. Причина — падение пассажира. Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус и сообщил о происшествии в центральную диспетчерскую службу. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции для фиксации ДТП», — пояснили в дептрансе.
Отмечается, что видимых травм у женщины нет. В департаменте призывают пассажиров держаться за поручни во время движения, а также быть взаимовежливыми и уступать места маломобильным гражданам.
15 апреля URA.RU сообщало о том, что в Перми водитель выгнал всех пассажиров из салона автобуса после конфликта. Женщина стояла слишком близко к стеклу и загородила обзор. Водитель потребовал, чтобы она отошла от стекла, но она этого не сделала. Департамент транспорта тогда начал проверку действий водителя.
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