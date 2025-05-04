04 мая 2025

В Перми пассажиров высадили из автобуса из-за падения пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Видимых травм у женщины нет
Видимых травм у женщины нет Фото:

В Перми 5 апреля водитель высадил пассажиров из автобуса. В департаменте транспорта Перми URA.RU рассказали подробности инцидента. 

«В 13:09 на остановке „Авторадио“ сняли с линии автобус маршрута №11. Причина — падение пассажира. Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус и сообщил о происшествии в центральную диспетчерскую службу. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции для фиксации ДТП», — пояснили в дептрансе. 

Отмечается, что видимых травм у женщины нет. В департаменте призывают пассажиров держаться за поручни во время движения, а также быть взаимовежливыми и уступать места маломобильным гражданам. 

15 апреля URA.RU сообщало о том, что в Перми водитель выгнал всех пассажиров из салона автобуса после конфликта. Женщина стояла слишком близко к стеклу и загородила обзор. Водитель потребовал, чтобы она отошла от стекла, но она этого не сделала. Департамент транспорта тогда начал проверку действий водителя.

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В Перми 5 апреля водитель высадил пассажиров из автобуса. В департаменте транспорта Перми URA.RU рассказали подробности инцидента.  «В 13:09 на остановке „Авторадио“ сняли с линии автобус маршрута №11. Причина — падение пассажира. Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус и сообщил о происшествии в центральную диспетчерскую службу. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции для фиксации ДТП», — пояснили в дептрансе.  Отмечается, что видимых травм у женщины нет. В департаменте призывают пассажиров держаться за поручни во время движения, а также быть взаимовежливыми и уступать места маломобильным гражданам.  15 апреля URA.RU сообщало о том, что в Перми водитель выгнал всех пассажиров из салона автобуса после конфликта. Женщина стояла слишком близко к стеклу и загородила обзор. Водитель потребовал, чтобы она отошла от стекла, но она этого не сделала. Департамент транспорта тогда начал проверку действий водителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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