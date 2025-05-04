В Перми объявлен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства дороги по улице Углеуральской. Она находится в Дзержинском районе города.
«Протяженность дороги — 900 метров. Она будет четырехполосной. И соединит проспект Парковый и улицу Строителей. Проектировщик должен предусмотреть там велосипедную дорожку шириной 2 метра, установку восьми видеокамер, озеленение, ливневку», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Приступить к работам исполнитель должен 20 июня 2025 года, сдать объект — 30 ноября 2026 года. Источник финансирования — бюджет Перми.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2025-2026 годах в Пермском крае масштабно обновят дорожную сеть. Объявлен аукцион по поиску подрядчика на ремонт участков в Куединском, Чернушинском, Октябрьском, Кунгурском, Ординском и Уинском округах. На эти цели выделено 698,3 млн рублей.
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