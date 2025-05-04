04 мая 2025

Проектирование дороги на Углеуральской в Перми оценили в 27,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога соединит проспект Парковый и улицу Строителей
Дорога соединит проспект Парковый и улицу Строителей Фото:

В Перми объявлен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства дороги по улице Углеуральской. Она находится в Дзержинском районе города.

«Протяженность дороги — 900 метров. Она будет четырехполосной. И соединит проспект Парковый и улицу Строителей. Проектировщик должен предусмотреть там велосипедную дорожку шириной 2 метра, установку восьми видеокамер, озеленение, ливневку», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Приступить к работам исполнитель должен 20 июня 2025 года, сдать объект — 30 ноября 2026 года. Источник финансирования — бюджет Перми. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2025-2026 годах в Пермском крае масштабно обновят дорожную сеть. Объявлен аукцион по поиску подрядчика на ремонт участков в Куединском, Чернушинском, Октябрьском, Кунгурском, Ординском и Уинском округах. На эти цели выделено 698,3 млн рублей.

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В Перми объявлен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства дороги по улице Углеуральской. Она находится в Дзержинском районе города. «Протяженность дороги — 900 метров. Она будет четырехполосной. И соединит проспект Парковый и улицу Строителей. Проектировщик должен предусмотреть там велосипедную дорожку шириной 2 метра, установку восьми видеокамер, озеленение, ливневку», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Приступить к работам исполнитель должен 20 июня 2025 года, сдать объект — 30 ноября 2026 года. Источник финансирования — бюджет Перми.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2025-2026 годах в Пермском крае масштабно обновят дорожную сеть. Объявлен аукцион по поиску подрядчика на ремонт участков в Куединском, Чернушинском, Октябрьском, Кунгурском, Ординском и Уинском округах. На эти цели выделено 698,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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