04 мая 2025

Хор Пермской филармонии устроит концерты в храмах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В храмах прозвучит духовная музыка
В храмах прозвучит духовная музыка Фото:

Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии даст два концерта в православных храмах города. Выступления приурочены к Дню поминовения усопших воинов.

«В дни юбилея Победы Пермская краевая филармония представляет и праздничные концертные программы, и выступления особого формата. Уральский государственный камерный хор филармонии, в репертуаре которого огромное количество сочинений из сокровищницы духовной музыки, ко Дню поминовения усопших воинов будет петь в храмах», — сообщается на сайте министерства культуры Прикамья.

10 мая хор выступит в Храме во имя Святителя Митрофана Воронежского. На следующий день концерт пройдет в Архиерейском подворье Храма св. Праведного Симеона Верхотурского.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии даст два концерта в православных храмах города. Выступления приурочены к Дню поминовения усопших воинов. «В дни юбилея Победы Пермская краевая филармония представляет и праздничные концертные программы, и выступления особого формата. Уральский государственный камерный хор филармонии, в репертуаре которого огромное количество сочинений из сокровищницы духовной музыки, ко Дню поминовения усопших воинов будет петь в храмах», — сообщается на сайте министерства культуры Прикамья. 10 мая хор выступит в Храме во имя Святителя Митрофана Воронежского. На следующий день концерт пройдет в Архиерейском подворье Храма св. Праведного Симеона Верхотурского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...