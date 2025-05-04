Хор Пермской филармонии устроит концерты в храмах

Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии даст два концерта в православных храмах города. Выступления приурочены к Дню поминовения усопших воинов.
«В дни юбилея Победы Пермская краевая филармония представляет и праздничные концертные программы, и выступления особого формата. Уральский государственный камерный хор филармонии, в репертуаре которого огромное количество сочинений из сокровищницы духовной музыки, ко Дню поминовения усопших воинов будет петь в храмах», — сообщается на сайте министерства культуры Прикамья.
10 мая хор выступит в Храме во имя Святителя Митрофана Воронежского. На следующий день концерт пройдет в Архиерейском подворье Храма св. Праведного Симеона Верхотурского.
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