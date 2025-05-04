В Перми водитель авто скрылся с места аварии с участием трамвая

ДТП произошло 5 апреля в в 07:47 на улице Старцева в Перми. Трамвай маршрута №7 столкнулся с легковушкой. На месте образовалась пробка.
«Никто из пассажиров трамвая не пострадал. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, сообщил о происшествии в центральную диспетчерскую службу. На место был вызван наряд ГИБДД», — сообщили URA.RU в МУП «Пермгорэлектротранс».
По предварительной информации, виновником дтп стал водитель легкового автомобиля, который с места происшествия скрылся. Движение на участке было восстановлено в 08:40.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми водитель сбил насмерть женщину и уехал с места аварии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Виновнику грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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