04 мая 2025

В Перми водитель авто скрылся с места аварии с участием трамвая

© Служба новостей «URA.RU»
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Никто из пассажиров трамвая не пострадал
Никто из пассажиров трамвая не пострадал Фото:

ДТП произошло 5 апреля в в 07:47 на улице Старцева в Перми. Трамвай маршрута №7 столкнулся с легковушкой. На месте образовалась пробка. 

«Никто из пассажиров трамвая не пострадал. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, сообщил о происшествии в центральную диспетчерскую службу. На место был вызван наряд ГИБДД», — сообщили URA.RU в МУП «Пермгорэлектротранс».

По предварительной информации, виновником дтп стал водитель легкового автомобиля, который с места происшествия скрылся. Движение на участке было восстановлено в 08:40.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми водитель сбил насмерть женщину и уехал с места аварии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Виновнику грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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ДТП произошло 5 апреля в в 07:47 на улице Старцева в Перми. Трамвай маршрута №7 столкнулся с легковушкой. На месте образовалась пробка.  «Никто из пассажиров трамвая не пострадал. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, сообщил о происшествии в центральную диспетчерскую службу. На место был вызван наряд ГИБДД», — сообщили URA.RU в МУП «Пермгорэлектротранс». По предварительной информации, виновником дтп стал водитель легкового автомобиля, который с места происшествия скрылся. Движение на участке было восстановлено в 08:40. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми водитель сбил насмерть женщину и уехал с места аварии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Виновнику грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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