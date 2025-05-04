Известный пермский медицинский центр получил многомиллиардный доход

Пермское ООО «Медицина Альфастрахование» (ООО «Медас), управляющее медицинским центром „Альфа-центр здоровья“, отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3,2 млрд рублей. В 2023 году выручка медцентра составила 2,8 млрд рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Медас“ за 2024 год. Выручка — 3,22 млрд рублей, чистая прибыль — 430,1 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее чистая прибыль составила почти 372 млн рублей.
Многопрофильный медицинский центр открылся в Перми в 2009 году и входит в федеральную сеть клиник «АльфаСтрахование». В 2023 году на базе клиники открылся центр детской неврологии.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский медцентр «Философия красоты и здоровья» также увеличил доход. Его выручка составила боле 1 млрд рублей.
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