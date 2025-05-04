04 мая 2025

Известный пермский медицинский центр получил многомиллиардный доход

© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка медцентра за 2024 год составила более 3 млрд рублей
Выручка медцентра за 2024 год составила более 3 млрд рублей Фото:

Пермское ООО «Медицина Альфастрахование» (ООО «Медас), управляющее медицинским центром „Альфа-центр здоровья“, отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3,2 млрд рублей. В 2023 году выручка медцентра составила 2,8 млрд рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Медас“ за 2024 год. Выручка — 3,22 млрд рублей, чистая прибыль — 430,1 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее чистая прибыль составила почти 372 млн рублей.

Многопрофильный медицинский центр открылся в Перми в 2009 году и входит в федеральную сеть клиник «АльфаСтрахование». В 2023 году на базе клиники открылся центр детской неврологии.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский медцентр «Философия красоты и здоровья» также увеличил доход. Его выручка составила боле 1 млрд рублей. 

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Пермское ООО «Медицина Альфастрахование» (ООО «Медас), управляющее медицинским центром „Альфа-центр здоровья“, отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3,2 млрд рублей. В 2023 году выручка медцентра составила 2,8 млрд рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Медас“ за 2024 год. Выручка — 3,22 млрд рублей, чистая прибыль — 430,1 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее чистая прибыль составила почти 372 млн рублей. Многопрофильный медицинский центр открылся в Перми в 2009 году и входит в федеральную сеть клиник «АльфаСтрахование». В 2023 году на базе клиники открылся центр детской неврологии. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский медцентр «Философия красоты и здоровья» также увеличил доход. Его выручка составила боле 1 млрд рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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