04 мая 2025

Внезапно умер известный пермский художник Сергей Имис

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Имис скончался 2 мая
Сергей Имис скончался 2 мая Фото:

В Перми на 67-м году жизни скончался известный художник-самоучка Сергей Имис (Андрейчиков), прославившийся своими работами в стиле сюрреализм. О смерти художника 2 мая сообщил его сын Александр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью не стало моего отца», — написал Александр Андрейчиков. Он отметил, что это произошло внезапно.

Сергей Имис родился 26 марта 1958 года, с детства мечтал стать театральным художником, а рисовать начал еще в первом классе школы. После службы в армии он поступил на филологический факультет Пермского государственного университета. Помимо живописи, Имис занимался философией, литературой, писал стихи и активно общался с пермскими писателями.

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В Перми на 67-м году жизни скончался известный художник-самоучка Сергей Имис (Андрейчиков), прославившийся своими работами в стиле сюрреализм. О смерти художника 2 мая сообщил его сын Александр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня ночью не стало моего отца», — написал Александр Андрейчиков. Он отметил, что это произошло внезапно. Сергей Имис родился 26 марта 1958 года, с детства мечтал стать театральным художником, а рисовать начал еще в первом классе школы. После службы в армии он поступил на филологический факультет Пермского государственного университета. Помимо живописи, Имис занимался философией, литературой, писал стихи и активно общался с пермскими писателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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