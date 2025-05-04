Внезапно умер известный пермский художник Сергей Имис

В Перми на 67-м году жизни скончался известный художник-самоучка Сергей Имис (Андрейчиков), прославившийся своими работами в стиле сюрреализм. О смерти художника 2 мая сообщил его сын Александр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня ночью не стало моего отца», — написал Александр Андрейчиков. Он отметил, что это произошло внезапно.
Сергей Имис родился 26 марта 1958 года, с детства мечтал стать театральным художником, а рисовать начал еще в первом классе школы. После службы в армии он поступил на филологический факультет Пермского государственного университета. Помимо живописи, Имис занимался философией, литературой, писал стихи и активно общался с пермскими писателями.
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