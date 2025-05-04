Люди испугались, что животное может опрокинуть машину
На видео, снятое очевидцами, попал медведь, который ходил между двух деревень в Кудымкарском муниципальном округе (Пермский край). Косолапый даже умудрился перегородить дорогу машине скорой помощи.
«Люди испугались, что животное может опрокинуть машину. Приблизившись, поняли что это, скорее всего, молодой медведь и решили испугать его сиреной. Мишка громкого звука испугался и убежал в лес», — пишет газета «Парма-новости».
По словам местных жителей, в этой местности обитают четыре медведя, которые живут в малиннике. Люди опасаются и стараются не посещать данный лесной массив.
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