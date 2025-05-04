04 мая 2025

В Пермском крае медведь перегородил дорогу машине скорой помощи. Видео

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Люди испугались, что животное может опрокинуть машину
Люди испугались, что животное может опрокинуть машину Фото:

На видео, снятое очевидцами, попал медведь, который ходил между двух деревень в Кудымкарском муниципальном округе (Пермский край). Косолапый даже умудрился перегородить дорогу машине скорой помощи. 

«Люди испугались, что животное может опрокинуть машину. Приблизившись, поняли что это, скорее всего, молодой медведь и решили испугать его сиреной. Мишка громкого звука испугался и убежал в лес», — пишет газета «Парма-новости».

По словам местных жителей, в этой местности обитают четыре медведя, которые живут в малиннике. Люди опасаются и стараются не посещать данный лесной массив. 

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На видео, снятое очевидцами, попал медведь, который ходил между двух деревень в Кудымкарском муниципальном округе (Пермский край). Косолапый даже умудрился перегородить дорогу машине скорой помощи.  «Люди испугались, что животное может опрокинуть машину. Приблизившись, поняли что это, скорее всего, молодой медведь и решили испугать его сиреной. Мишка громкого звука испугался и убежал в лес», — пишет газета «Парма-новости». По словам местных жителей, в этой местности обитают четыре медведя, которые живут в малиннике. Люди опасаются и стараются не посещать данный лесной массив. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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