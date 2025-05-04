04 мая 2025

Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав многодетной семьи в пермском поселке

Бастрыкин затребовал доклад о нерасселении многодетной семьи в пермском поселке
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина воспитывает троих детей и вынуждена снимать частный дом за свой счет
Женщина воспитывает троих детей и вынуждена снимать частный дом за свой счет Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал результаты проверки жилищных прав многодетной семьи в рабочем поселке Уральском (Пермский край). В приемную к председателю следкома обратилась местная жительница.

«Она рассказала, что в 2017 году в их доме по улице Комсомольской случился пожар. Он частично уничтожил многоквартирное строение. Тогда же его признали аварийным. В 2024 году семье пообещали субсидию для покупки нового жилья. Однако средства до сих пор не перечислены. Женщина воспитывает троих детей и вынуждена снимать частный дом за свой счет. Для нее это финансово затруднительно», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Региональный следком по данному факту начал процессуальную проверку. Ее ход находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал результаты проверки жилищных прав многодетной семьи в рабочем поселке Уральском (Пермский край). В приемную к председателю следкома обратилась местная жительница. «Она рассказала, что в 2017 году в их доме по улице Комсомольской случился пожар. Он частично уничтожил многоквартирное строение. Тогда же его признали аварийным. В 2024 году семье пообещали субсидию для покупки нового жилья. Однако средства до сих пор не перечислены. Женщина воспитывает троих детей и вынуждена снимать частный дом за свой счет. Для нее это финансово затруднительно», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.  Региональный следком по данному факту начал процессуальную проверку. Ее ход находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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