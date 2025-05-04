В ночь на 6 мая пермяков ждет мощный метеорный поток

Пермяки в ночь с понедельника на вторник смогут наблюдать в небе пик метеорного потока эта-Аквариды. Если небо прояснится, то в час можно будет увидеть до 30 метеоров в час, рассказали в астрономическом клубе «Телескоп».
«В ночь с 5 на 6 мая — пик эта-Акварид. До 30 метеоров в час. Наблюдаем метеоры после полуночи, когда зайдет Луна», — сообщается на странице астрономического клуба в соцсети «ВКонтакте».
Большинство метеорных потоков произошли от комет, говорят астрономы. Считается, что эта-Аквариды произошли от кометы Галлея. Кстати, она является источником сразу двух метеорных потоков: эта-Акварид в начале мая и Орионид в конце октября, отмечает портал starwalk.space.
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