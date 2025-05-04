04 мая 2025

В ночь на 6 мая пермяков ждет мощный метеорный поток

© Служба новостей «URA.RU»
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До 30 метеоров в час будут пролетать в звездном небе
До 30 метеоров в час будут пролетать в звездном небе Фото:

Пермяки в ночь с понедельника на вторник смогут наблюдать в небе пик метеорного потока эта-Аквариды. Если небо прояснится, то в час можно будет увидеть до 30 метеоров в час, рассказали в астрономическом клубе «Телескоп».

«В ночь с 5 на 6 мая — пик эта-Акварид. До 30 метеоров в час. Наблюдаем метеоры после полуночи, когда зайдет Луна», — сообщается на странице астрономического клуба в соцсети «ВКонтакте».

Большинство метеорных потоков произошли от комет, говорят астрономы. Считается, что эта-Аквариды произошли от кометы Галлея. Кстати, она является источником сразу двух метеорных потоков: эта-Акварид в начале мая и Орионид в конце октября, отмечает портал starwalk.space.

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Пермяки в ночь с понедельника на вторник смогут наблюдать в небе пик метеорного потока эта-Аквариды. Если небо прояснится, то в час можно будет увидеть до 30 метеоров в час, рассказали в астрономическом клубе «Телескоп». «В ночь с 5 на 6 мая — пик эта-Акварид. До 30 метеоров в час. Наблюдаем метеоры после полуночи, когда зайдет Луна», — сообщается на странице астрономического клуба в соцсети «ВКонтакте». Большинство метеорных потоков произошли от комет, говорят астрономы. Считается, что эта-Аквариды произошли от кометы Галлея. Кстати, она является источником сразу двух метеорных потоков: эта-Акварид в начале мая и Орионид в конце октября, отмечает портал starwalk.space.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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