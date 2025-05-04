04 мая 2025

В Перми закрыли опасный павильон с выпечкой

Роспотребнадзор: в Перми закрыли павильон с выпечкой из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Там нашли многочисленные нарушения санитарных норм
Там нашли многочисленные нарушения санитарных норм Фото:

В Перми Роспотребнадзор проверил павильон общественного питания «Лаваш из тандыра» на улице Маршала Рыбалко, 23. Там нашли многочисленные нарушения санитарных норм. 

«Не было водоснабжения, отсутствовал производственный контроль и цеховое деление. На продукцию не было необходимых документов и маркировок. Оборудования было недостаточно. Дезинфицирующие средства также отсутствовали. Сотрудники не проходили осмотры на наличие гнойничковых заболеваний», — сообщает Роспотребнадзор на официальном сайте.

Специалисты составили протокол. Материалы направили в суд для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности. Суд временно закрыл заведение на три месяца. 

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В Перми Роспотребнадзор проверил павильон общественного питания «Лаваш из тандыра» на улице Маршала Рыбалко, 23. Там нашли многочисленные нарушения санитарных норм.  «Не было водоснабжения, отсутствовал производственный контроль и цеховое деление. На продукцию не было необходимых документов и маркировок. Оборудования было недостаточно. Дезинфицирующие средства также отсутствовали. Сотрудники не проходили осмотры на наличие гнойничковых заболеваний», — сообщает Роспотребнадзор на официальном сайте. Специалисты составили протокол. Материалы направили в суд для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности. Суд временно закрыл заведение на три месяца. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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