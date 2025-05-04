В Перми закрыли опасный павильон с выпечкой

В Перми Роспотребнадзор проверил павильон общественного питания «Лаваш из тандыра» на улице Маршала Рыбалко, 23. Там нашли многочисленные нарушения санитарных норм.
«Не было водоснабжения, отсутствовал производственный контроль и цеховое деление. На продукцию не было необходимых документов и маркировок. Оборудования было недостаточно. Дезинфицирующие средства также отсутствовали. Сотрудники не проходили осмотры на наличие гнойничковых заболеваний», — сообщает Роспотребнадзор на официальном сайте.
Специалисты составили протокол. Материалы направили в суд для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности. Суд временно закрыл заведение на три месяца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!