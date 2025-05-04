Пермских рыбаков оштрафовали за ловлю на опасном весеннем льду

Четыре жителя Пермского края оштрафованы на две тысячи рублей каждый за подледную рыбалку на реке Кама Воткинского водохранилища. Мужчины вышли на тонкий лед, нарушив запрет местных властей. Об этом сообщается на странице «Вконтакте» Осинского районного суда.
«Мировой судья признал виновными в совершении административных правонарушений четырех рыбаков. Они вышли на лед Воткинского водохранилища для подледного лова, нарушив действующий запрет. Его установила администрация Еловского округа. Нарушителей обнаружили представители администрации и сотрудники госинспекции по маломерным судам во время рейда 31 марта 2025 года», — рассказали в суде.
Нарушители — трое жителей Осинского округа и один житель села Крюково — привлечены к ответственности по статье 7.1 Закона Пермского края об административных правонарушениях. Каждому назначен штраф в размере двух тысяч рублей. Решения суда не вступили в законную силу.
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