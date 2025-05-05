Пермякам предлагают стать владельцами свечного производства

В Перми продается свечная мастерская за 1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец готов курировать бизнес после продажи
Владелец готов курировать бизнес после продажи Фото:

В центре Перми продается свечная мастерская — производство ароматоваров. Стоимость готового бизнеса — 1 млн рублей.

«Продаю готовый раскрученный бренд свечей. Полностью оборудованная мастерская со всем необходимым оборудованием. Производство аромапродукции: ароматические свечи, формовые свечи, диффузоры, рум спреи, твердые духи, столовые свечи. Стоимость — 1 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Помещение находится в центре Перми. В сумму включены товарные остатки, оборудование, материалы и действующие группы в соцсетях. Владелец готов провести обучение и курировать бизнес несколько месяцев после продажи.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Култаево Пермского края продается производственная база с баней за 10 млн рублей. Это является средней стоимостью трехкомнатной квартиры в центральных районах Перми. 

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В центре Перми продается свечная мастерская — производство ароматоваров. Стоимость готового бизнеса — 1 млн рублей. «Продаю готовый раскрученный бренд свечей. Полностью оборудованная мастерская со всем необходимым оборудованием. Производство аромапродукции: ароматические свечи, формовые свечи, диффузоры, рум спреи, твердые духи, столовые свечи. Стоимость — 1 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Помещение находится в центре Перми. В сумму включены товарные остатки, оборудование, материалы и действующие группы в соцсетях. Владелец готов провести обучение и курировать бизнес несколько месяцев после продажи. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Култаево Пермского края продается производственная база с баней за 10 млн рублей. Это является средней стоимостью трехкомнатной квартиры в центральных районах Перми. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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