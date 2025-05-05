Пермякам предлагают стать владельцами свечного производства

В центре Перми продается свечная мастерская — производство ароматоваров. Стоимость готового бизнеса — 1 млн рублей.
«Продаю готовый раскрученный бренд свечей. Полностью оборудованная мастерская со всем необходимым оборудованием. Производство аромапродукции: ароматические свечи, формовые свечи, диффузоры, рум спреи, твердые духи, столовые свечи. Стоимость — 1 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Помещение находится в центре Перми. В сумму включены товарные остатки, оборудование, материалы и действующие группы в соцсетях. Владелец готов провести обучение и курировать бизнес несколько месяцев после продажи.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Култаево Пермского края продается производственная база с баней за 10 млн рублей. Это является средней стоимостью трехкомнатной квартиры в центральных районах Перми.
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