В Чувашии уроженца Украины лишили гражданства РФ за угрозу безопасности страны

Министерство внутренних дел по Чувашии официально прекратило гражданство Российской Федерации у мужчины родом из Днепропетровской области Украины. Причиной стали его действия, угрожающие безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
«МВД по Чувашской Республике прекратило гражданство Российской Федерации уроженцу Украины», — сообщило ведомство в официальном telegram-канале. Уроженец Украины в возрасте 34 лет стал гражданином России в январе 2017 года. Однако весной 2025 года Федеральная служба безопасности России предоставила информацию о его возможной причастности к деятельности, создающей угрозы национальной безопасности. По данным ФСБ, мужчина нарушил обязательства по верности государству и надлежащему исполнению гражданских долгов.
В соответствии с частью первой статьи 22 Федерального закона №138 «О гражданстве Российской Федерации», гражданство лица было аннулировано. В связи с этим, его российский и заграничный паспорта признаны недействительными, а также он будет исключен из регистрационного учета в Чебоксарах.
Ранее в России уже были случаи, когда граждане Украины нарушали миграционное законодательство и оказывались под следствием. Так, в декабре 2024 года житель Украины был осужден в Курганской области за незаконное пересечение границы после того, как ему запретили въезд в РФ до 2030 года. По данным суда, мужчина пытался попасть в страну, несмотря на действующую депортацию и ограничения.
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