Копия Знамени Победы, которое в 1945 году установили на крыше здания Рейхстага в Берлине, подняли в Екатеринбурге — на 30-метровом флагштоке. Церемония прошла в сквере Дружбы народов на Эльмаше, передает корреспондент URA.RU.
В ней приняли участие мэр Алексей Орлов, глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко (по его инициативе и изготовили копию), депутаты гордумы, зампредседателя заксо Михаил Клименко, а также ветеран Великой Отечественной войны Михаил Миронов. «Свердловск (с 1991 года Екатеринбург, — прим. URA.RU) внес огромный вклад в дело общей Победы. Именно в наш город были эвакуированы заводы, которые в кратчайшие сроки начали выпуск так необходимой фронту продукции. И большинство этих предприятий располагалось именно здесь, на территории Орджоникидзевского района», — заявил Орлов.
Перед началом церемонии поклонился символу Победы 97-летний Миронов. «Важное событие, очень важное. Участвовать в войне, остаться живым, жить до сих пор и встретить 80-ти летние Победы, эту дату», — поделился он с URA.RU.
«Этот флаг подымается сегодня в честь наших дедов и прадедов. Тех, кто отстоял нашу свободу, нашу независимость на полях сражений и тех, кто ковал Победу в тылу. За это им огромное спасибо. Этот флаг для них», — отметил в своем выступлении Кравченко.
Установили Знамя Победы в сквере до 10 мая. Потом его заменят на триколор. Символ Победы в дни майских праздников устанавливают во многих городах России.
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