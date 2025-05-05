Спокойный тыл — подспорье фронту: работа челябинской милиции в начале войны с фашистами. Видео

В годы войны челябинская милиция продолжала бороться с преступностью

05 мая 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

С началом войны милиция продолжила охранять покой граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы В годы Великой Отечественной войны вся страна сплотилась в борьбе против общего врага — фашисткой Германии. Одни, не жалея себя, бились на фронте, другие — стояли у станков и печей. Но были и те, кто действовал исключительно в своих интересах. Желая обогатиться, зачастую они шли на преступления. Как в первый год войны челябинские милиционеры боролись со злоумышленниками — в материале URA.RU. Кража муки и водки Самым распространенным видом преступления в те годы были кражи. Воры не отказывались от дела, даже если оно касалось воровства народного имущества: муки, хлеба, зерна. «30 ноября 1941 года из склада магазина № 15 завода № 254 неизвестными преступниками была совершена кража 14 мешков муки и 22 литра водки», — указано в архивах ГУ МВД по Челябинской области. Раскрыть это дело смогли милиционеры Акулов и Журавлев. Согласно архивам, благодаря умелым и профессиональным качествам милиционеры вышли на след преступников. Банда была задержана, а похищенное имущество возвращено торгующей организации завода. Рецидивисты-домушники В августе 1941 года в Челябинске ограбили сразу несколько квартир. Из жилищ пропали ценные вещи. Найти преступников удалось благодаря работе милиции. «Находясь в наряде по охране общественного порядка на городском рынке, милиционер 3 отделения милиции города Челябинска Марочкин обратил внимание на четверых граждан. У одного их них был чем-то набитый портфель. Пронаблюдав за ними в течение двух часов, милиционер убедился, что имеет дело с шайкой воров, которые пытаются сбыть украденное», — указано в архивах. Марочкин попытался задержать воров, но они «растворились» в толпе. Уйти далеко у них не получилось: милиционер запомнил приметы главаря и в тот же день задержал его. Следом удалось выйти и на других участников банды. Все они были арестованы, а похищенные вещи возвращены хозяевам. Другой случай квартирной кражи произошел в Тракторозаводском районе Челябинска. И снова действовала целая банда. Из жилья они вынесли вещей на сумму 1,5 тысячи рублей. «Милиционер 2 отделения милиции Мишин проявил инициативу и тщательно проверил местность, находясь в оперативном обходе. В результате были задержаны воры — четверо рецидивистов, без постоянных места жительства и работы, с вещами на сумму 1,5 тысячи рублей, похищенными у проживающей на ЧТЗ гражданки», — приводит архивные данные пресс-служба ГУ МВД по региону. В других городах области жители также обращались в милицию по поводу квартирных краж. В архивах зафиксировано обращение лаборанта «Кочкарьзолота» из Пласта. Из ее квартиры преступники вынесли ценные вещи. В этот же день милиционеры вышли на след воров и задержали их. Ими оказались ранее судимые за подобные преступления местные жители. Ворованные вещи они хранили на хуторе под Троицком. Аферисты и спекулянты Также милиционеры боролись с аферистами и спекулянтами. Так у одного из бывших кулаков при обыске было найдено 90 метров мануфактуры, 20 кусков хозяйственного мыла, 57 катков ниток, 23 килограмма крупы, 60 пар носок, 18 булок хлеба. Особо опасен Выделяется в архивных сводках работа милиции по поимке особо опасного преступника — сбежавшего из колонии зэка-убийцы. И снова грамотные действия милиционеров не позволили преступнику взяться за старое. «Начальник ОУР лейтенант милиции Кривощеков в ходе оперативно-розыскных мероприятий установил личность грабителя-убийцу, который сбежал с места заключения, где был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство. Благодаря умелым и профессиональным качествам оперуполномоченных Зотова, Антропова, Чупеева и милиционеров Хайнутдинова и Никитина преступник был задержан», — указано в документах. В начале и в ходе войны милиция обеспечивала спокойствие в тылу. С какими преступлениями южноуральские правоохранители боролись в 1942 году — в следующем материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны вся страна сплотилась в борьбе против общего врага — фашисткой Германии. Одни, не жалея себя, бились на фронте, другие — стояли у станков и печей. Но были и те, кто действовал исключительно в своих интересах. Желая обогатиться, зачастую они шли на преступления. Как в первый год войны челябинские милиционеры боролись со злоумышленниками — в материале URA.RU. Самым распространенным видом преступления в те годы были кражи. Воры не отказывались от дела, даже если оно касалось воровства народного имущества: муки, хлеба, зерна. «30 ноября 1941 года из склада магазина № 15 завода № 254 неизвестными преступниками была совершена кража 14 мешков муки и 22 литра водки», — указано в архивах ГУ МВД по Челябинской области. Раскрыть это дело смогли милиционеры Акулов и Журавлев. Согласно архивам, благодаря умелым и профессиональным качествам милиционеры вышли на след преступников. Банда была задержана, а похищенное имущество возвращено торгующей организации завода. В августе 1941 года в Челябинске ограбили сразу несколько квартир. Из жилищ пропали ценные вещи. Найти преступников удалось благодаря работе милиции. «Находясь в наряде по охране общественного порядка на городском рынке, милиционер 3 отделения милиции города Челябинска Марочкин обратил внимание на четверых граждан. У одного их них был чем-то набитый портфель. Пронаблюдав за ними в течение двух часов, милиционер убедился, что имеет дело с шайкой воров, которые пытаются сбыть украденное», — указано в архивах. Марочкин попытался задержать воров, но они «растворились» в толпе. Уйти далеко у них не получилось: милиционер запомнил приметы главаря и в тот же день задержал его. Следом удалось выйти и на других участников банды. Все они были арестованы, а похищенные вещи возвращены хозяевам. Другой случай квартирной кражи произошел в Тракторозаводском районе Челябинска. И снова действовала целая банда. Из жилья они вынесли вещей на сумму 1,5 тысячи рублей. «Милиционер 2 отделения милиции Мишин проявил инициативу и тщательно проверил местность, находясь в оперативном обходе. В результате были задержаны воры — четверо рецидивистов, без постоянных места жительства и работы, с вещами на сумму 1,5 тысячи рублей, похищенными у проживающей на ЧТЗ гражданки», — приводит архивные данные пресс-служба ГУ МВД по региону. В других городах области жители также обращались в милицию по поводу квартирных краж. В архивах зафиксировано обращение лаборанта «Кочкарьзолота» из Пласта. Из ее квартиры преступники вынесли ценные вещи. В этот же день милиционеры вышли на след воров и задержали их. Ими оказались ранее судимые за подобные преступления местные жители. Ворованные вещи они хранили на хуторе под Троицком. Также милиционеры боролись с аферистами и спекулянтами. Так у одного из бывших кулаков при обыске было найдено 90 метров мануфактуры, 20 кусков хозяйственного мыла, 57 катков ниток, 23 килограмма крупы, 60 пар носок, 18 булок хлеба. Выделяется в архивных сводках работа милиции по поимке особо опасного преступника — сбежавшего из колонии зэка-убийцы. И снова грамотные действия милиционеров не позволили преступнику взяться за старое. «Начальник ОУР лейтенант милиции Кривощеков в ходе оперативно-розыскных мероприятий установил личность грабителя-убийцу, который сбежал с места заключения, где был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство. Благодаря умелым и профессиональным качествам оперуполномоченных Зотова, Антропова, Чупеева и милиционеров Хайнутдинова и Никитина преступник был задержан», — указано в документах. В начале и в ходе войны милиция обеспечивала спокойствие в тылу. С какими преступлениями южноуральские правоохранители боролись в 1942 году — в следующем материале URA.RU.