Автобусы в Челябинске начали принимать плату за проезд по QR-коду

В Челябинске на автобусах большого класса в маршруте №64 появились таблички с QR-кодами и NFC-метками. С их помощью можно оплатить проезд на общественном транспорте.
«Мы запустили пилотный проект на маршруте 64, который сделает ваши поездки гораздо удобнее. В автобусах особо большого класса теперь появились специальные QR-таблички с NFC-метками», — сообщили в telegram-канале «Автобусный парк Челябинска».
Теперь оплатить проезд можно не только сканированием QR-кода на валидаторе, но и с помощью таких табличек. Камера телефона считает сам код либо устройство с NFC — метку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!