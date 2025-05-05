Автобусы в Челябинске начали принимать плату за проезд по QR-коду

© Служба новостей «URA.RU»
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Оплатить проезд можно с помощью камеры телефона
Оплатить проезд можно с помощью камеры телефона Фото:

В Челябинске на автобусах большого класса в маршруте №64 появились таблички с QR-кодами и NFC-метками. С их помощью можно оплатить проезд на общественном транспорте.

«Мы запустили пилотный проект на маршруте 64, который сделает ваши поездки гораздо удобнее. В автобусах особо большого класса теперь появились специальные QR-таблички с NFC-метками», — сообщили в telegram-канале «Автобусный парк Челябинска».

Теперь оплатить проезд можно не только сканированием QR-кода на валидаторе, но и с помощью таких табличек. Камера телефона считает сам код либо устройство с NFC — метку. 

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В Челябинске на автобусах большого класса в маршруте №64 появились таблички с QR-кодами и NFC-метками. С их помощью можно оплатить проезд на общественном транспорте. «Мы запустили пилотный проект на маршруте 64, который сделает ваши поездки гораздо удобнее. В автобусах особо большого класса теперь появились специальные QR-таблички с NFC-метками», — сообщили в telegram-канале «Автобусный парк Челябинска». Теперь оплатить проезд можно не только сканированием QR-кода на валидаторе, но и с помощью таких табличек. Камера телефона считает сам код либо устройство с NFC — метку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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