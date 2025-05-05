Союз ММА России сделал заявление из-за массовой драки во время турнира в Сургуте

Скандальный турнир в Сургуте (ХМАО), во время которого вспыхнула массовая драка среди болельщиков, проходил по правилам кулачного боя. Однако мероприятие не было согласовано с Союзом ММА России. Такое заявление спортивная федерация сделала в соцсети «ВКонтакте».
«По информации федерации ММА в Сургуте, мероприятие, которое проходило в торговом центре и запомнилось массовой дракой, проходило по правилам кулачного боя», — следует из сообщения. Союз при этом утверждает, что турнир не был занесен в календарный план местной федерации ММА. «Федерация ММА города Сургута никакого отношения к организации этого мероприятия не имеет», — подчеркнул президент федерации ММА в Сургуте и Сургутском районе Беслан Дашаев на своей странице во «ВКонтакте».
Представители спортивной федерации также заметили на видеозаписях с турнира брендовую покрышку, которая использовалась на мероприятии Союза ММА России в 2013 году. «Мы возмущены фактом халатного использования спортивного бренда. Выясняем обстоятельства и прорабатываем вопрос о защите репутации», — добавили в федерации.
Президент федерации бокса Сургута Антон Малаховский также прокомментировал URA.RU инцидент. «Все, кто принимали участие в этом бардаке, далеки от спорта. Если бы они были руководителями спортклубов, федераций, просто тренерами, то знали бы, что после таких происшествий усиливаются требования по безопасности: могут потребоваться и дополнительные охранники, и дополнительные металлоискатели, например. Это несет дополнительные затраты, они лягут на плечи всех организаторов, спортивных школ, федераций. А те, кто все это сотворили, им без разницы. Они выскочили и убежали, а страдает весь спорт Сургута», — поделился собеседник агентства.
Ранее URA.RU рассказывало о самом происшествии. Во время турнира по кулачным боям в Сургуте, который проходил в торгово-развлекательном комплексе «Вершина Югры», болельщики бросились на ринг разнимать бойцов. После чего массовая драка продолжилась за периметром ринга.
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