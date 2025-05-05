Стали известны подробности об одном из погибших в Махачкале полицейских

Сотрудник ППС Газибек Шахбанов, погибший в перестрелке в Махачкале, первым прибыл на вызов коллег и погиб как герой. Ему было всего 25 лет. Об этом сообщил его сослуживец.
«Всегда честно выполнял свою работу, был бесстрашным. Сегодня он бросился на помощь коллегам и погиб как настоящий герой», — заявил коллега Шахбанова в интервью RT.
Он добавил, что Газибек проработал в органах полиции почти четыре года. По его словам, Шахбанов с детства стремился к этой профессии. В ближайшее время ему планировали присвоить новое звание. Недавно Газибек вступил в брак, ему было 25 лет.
Перестрелка произошла на перекрестке улиц Керимова и Магомед Тагирова в Махачкале. По уточненным данным Министерства здравоохранения Дагестана, в результате произошедшего погибли три человека. Еще пять человек получили ранения, среди пострадавших — трое мирных жителей. На месте происшествия продолжают работать представители спецслужб, Росгвардии и сотрудники правоохранительных органов.
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