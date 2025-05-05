Стали известны подробности об одном из погибших в Махачкале полицейских

RT: погибшему в Махачкале Газибеку Шахбанову было 25 лет
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Погибший в Дагестане сотрудник ППС служил около четырех лет в полиции
Погибший в Дагестане сотрудник ППС служил около четырех лет в полиции Фото:
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Сотрудник ППС Газибек Шахбанов, погибший в перестрелке в Махачкале, первым прибыл на вызов коллег и погиб как герой. Ему было всего 25 лет. Об этом сообщил его сослуживец.

«Всегда честно выполнял свою работу, был бесстрашным. Сегодня он бросился на помощь коллегам и погиб как настоящий герой», — заявил коллега Шахбанова в интервью RT. 

Он добавил, что Газибек проработал в органах полиции почти четыре года. По его словам, Шахбанов с детства стремился к этой профессии. В ближайшее время ему планировали присвоить новое звание. Недавно Газибек вступил в брак, ему было 25 лет.

Перестрелка произошла на перекрестке улиц Керимова и Магомед Тагирова в Махачкале. По уточненным данным Министерства здравоохранения Дагестана, в результате произошедшего погибли три человека. Еще пять человек получили ранения, среди пострадавших — трое мирных жителей. На месте происшествия продолжают работать представители спецслужб, Росгвардии и сотрудники правоохранительных органов.

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Сотрудник ППС Газибек Шахбанов, погибший в перестрелке в Махачкале, первым прибыл на вызов коллег и погиб как герой. Ему было всего 25 лет. Об этом сообщил его сослуживец. «Всегда честно выполнял свою работу, был бесстрашным. Сегодня он бросился на помощь коллегам и погиб как настоящий герой», — заявил коллега Шахбанова в интервью RT.  Он добавил, что Газибек проработал в органах полиции почти четыре года. По его словам, Шахбанов с детства стремился к этой профессии. В ближайшее время ему планировали присвоить новое звание. Недавно Газибек вступил в брак, ему было 25 лет. Перестрелка произошла на перекрестке улиц Керимова и Магомед Тагирова в Махачкале. По уточненным данным Министерства здравоохранения Дагестана, в результате произошедшего погибли три человека. Еще пять человек получили ранения, среди пострадавших — трое мирных жителей. На месте происшествия продолжают работать представители спецслужб, Росгвардии и сотрудники правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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