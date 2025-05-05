Бастрыкин разберется, почему фуры разбили дороги возле садов челябинского города

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему большегрузный транспорт ездит возле коллективных садов Миньяра (Челябинская область), разбивая дороги. Жители опасаются, что грузовики доведут до загрязнения близлежащий родник.
«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жителей Миньяра Челябинской области на качественную транспортную инфраструктуру. Информация появилась в соцсетях», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Водители крупногабаритных автомобилей изменили маршрут, чтобы избежать пункта весового контроля. Транспорт разрушил асфальтовое покрытие и повредил грунтовые дороги, которые местные жители используют для доступа к роднику. Несмотря на многочисленные обращения в мэрию, ситуация не изменилась.
В Следственном управлении по региону организовали процессуальную проверку. Исполнение поручения Бастрыкина находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в администрацию Миньяра. Ответ будет опубликован, когда поступит.
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