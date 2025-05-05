Бастрыкин разберется, почему фуры разбили дороги возле садов челябинского города

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Асфальт разрушился, когда по нему стали ездить большегрузы (архивное фото)
Асфальт разрушился, когда по нему стали ездить большегрузы (архивное фото) Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему большегрузный транспорт ездит возле коллективных садов Миньяра (Челябинская область), разбивая дороги. Жители опасаются, что грузовики доведут до загрязнения близлежащий родник.

«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жителей Миньяра Челябинской области на качественную транспортную инфраструктуру. Информация появилась в соцсетях», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Водители крупногабаритных автомобилей изменили маршрут, чтобы избежать пункта весового контроля. Транспорт разрушил асфальтовое покрытие и повредил грунтовые дороги, которые местные жители используют для доступа к роднику. Несмотря на многочисленные обращения в мэрию, ситуация не изменилась.

В Следственном управлении по региону организовали процессуальную проверку. Исполнение поручения Бастрыкина находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в администрацию Миньяра. Ответ будет опубликован, когда поступит.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему большегрузный транспорт ездит возле коллективных садов Миньяра (Челябинская область), разбивая дороги. Жители опасаются, что грузовики доведут до загрязнения близлежащий родник. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жителей Миньяра Челябинской области на качественную транспортную инфраструктуру. Информация появилась в соцсетях», — сообщили в пресс-службе ведомства. Водители крупногабаритных автомобилей изменили маршрут, чтобы избежать пункта весового контроля. Транспорт разрушил асфальтовое покрытие и повредил грунтовые дороги, которые местные жители используют для доступа к роднику. Несмотря на многочисленные обращения в мэрию, ситуация не изменилась. В Следственном управлении по региону организовали процессуальную проверку. Исполнение поручения Бастрыкина находятся на контроле в центральном аппарате ведомства. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в администрацию Миньяра. Ответ будет опубликован, когда поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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