Минфин РФ сократит закупки валюты и золота

Министерство финансов России сократит объем покупки валюты и золота с 7 марта, уменьшив его с 3,3 млрд до 2,9 млрд рублей в день. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 60,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2025 года по 4 апреля 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,9 млрд руб», — передает «Интерфакс» сообщение министрества.
Планы Минфина по изменению объемов закупок связаны также с ожидаемым увеличением нефтегазовых доходов федерального бюджета. В марте ведомство прогнозирует получение дополнительных доходов на сумму 57,2 млрд рублей. Это изменение в политике закупок может повлиять на дальнейшую динамику валютного рынка и экономическую стабильность страны.
Снижение запасов золота в российских банках к началу 2025 года до 38,1 тонны, что является минимумом с июля 2022 года, объясняется активизацией экспорта золота банками в период экономического кризиса и международных санкций. В последующем, благодаря возобновлению добычи и торговли золотом, планируется постепенное восстановление золотых резервов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.