Минфин РФ сократит закупки валюты и золота

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Минфин планирует сократить покупку валюты на 0,4 млрд рублей
Минфин планирует сократить покупку валюты на 0,4 млрд рублей Фото:

Министерство финансов России сократит объем покупки валюты и золота с 7 марта, уменьшив его с 3,3 млрд до 2,9 млрд рублей в день. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 60,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2025 года по 4 апреля 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,9 млрд руб», — передает «Интерфакс» сообщение министрества.

Планы Минфина по изменению объемов закупок связаны также с ожидаемым увеличением нефтегазовых доходов федерального бюджета. В марте ведомство прогнозирует получение дополнительных доходов на сумму 57,2 млрд рублей. Это изменение в политике закупок может повлиять на дальнейшую динамику валютного рынка и экономическую стабильность страны.

Снижение запасов золота в российских банках к началу 2025 года до 38,1 тонны, что является минимумом с июля 2022 года, объясняется активизацией экспорта золота банками в период экономического кризиса и международных санкций. В последующем, благодаря возобновлению добычи и торговли золотом, планируется постепенное восстановление золотых резервов.

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Министерство финансов России сократит объем покупки валюты и золота с 7 марта, уменьшив его с 3,3 млрд до 2,9 млрд рублей в день. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 60,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2025 года по 4 апреля 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,9 млрд руб», — передает «Интерфакс» сообщение министрества. Планы Минфина по изменению объемов закупок связаны также с ожидаемым увеличением нефтегазовых доходов федерального бюджета. В марте ведомство прогнозирует получение дополнительных доходов на сумму 57,2 млрд рублей. Это изменение в политике закупок может повлиять на дальнейшую динамику валютного рынка и экономическую стабильность страны. Снижение запасов золота в российских банках к началу 2025 года до 38,1 тонны, что является минимумом с июля 2022 года, объясняется активизацией экспорта золота банками в период экономического кризиса и международных санкций. В последующем, благодаря возобновлению добычи и торговли золотом, планируется постепенное восстановление золотых резервов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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