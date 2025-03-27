Золотовалютные резервы РФ установили исторический рекорд

Международные (золотовалютные) резервы РФ установили новый исторический рекорд, впервые превысив отметку в 650 млрд долларов. Об этом сообщил Центробанк.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 21 марта 2025 года составили 650,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю с 14 по 21 марта на 1,3% (8,5 млрд долларов). Причиной послужила положительная переоценка», — говорится в сообщении ЦБ, опубликованном на официальном сайте регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении правительства РФ и ЦБ. Они представляют собой совокупность монетарного золота, позиции в Международном валютном фонде и средств, которые хранятся в иностранных валютах.
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