Золотовалютные резервы РФ установили исторический рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Золотовалютные резервы за неделю приросли на 8,5 млрд долларов
Золотовалютные резервы за неделю приросли на 8,5 млрд долларов Фото:

Международные (золотовалютные) резервы РФ установили новый исторический рекорд, впервые превысив отметку в 650 млрд долларов. Об этом сообщил Центробанк. 

«Международные резервы по состоянию на конец дня 21 марта 2025 года составили 650,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю с 14 по 21 марта на 1,3% (8,5 млрд долларов). Причиной послужила положительная переоценка», — говорится в сообщении ЦБ, опубликованном на официальном сайте регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении правительства РФ и ЦБ. Они представляют собой совокупность монетарного золота, позиции в Международном валютном фонде и средств, которые хранятся в иностранных валютах. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международные (золотовалютные) резервы РФ установили новый исторический рекорд, впервые превысив отметку в 650 млрд долларов. Об этом сообщил Центробанк.  «Международные резервы по состоянию на конец дня 21 марта 2025 года составили 650,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю с 14 по 21 марта на 1,3% (8,5 млрд долларов). Причиной послужила положительная переоценка», — говорится в сообщении ЦБ, опубликованном на официальном сайте регулятора. Международные (золотовалютные) резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении правительства РФ и ЦБ. Они представляют собой совокупность монетарного золота, позиции в Международном валютном фонде и средств, которые хранятся в иностранных валютах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...