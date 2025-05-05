05 мая 2025

Власти Сургута сделали заявление о запуске беспилотников на день Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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В городской мэрии напомнили о запрете и последствиях использования беспилотников
В городской мэрии напомнили о запрете и последствиях использования беспилотников Фото:

В Сургуте в преддверии Дня Победы, напомнили о запрете использования беспилотных воздушных судов. Об этом сообщают в мэрии города.

«В преддверии массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., напоминаем о запрете на использование беспилотных воздушных судов», — сказано в сообщении. За нарушение правил югорчанам грозит штраф.

Административный штраф на граждан составит от 20 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 до 150 тысяч рублей. А на юридических лиц — от 250 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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В Сургуте в преддверии Дня Победы, напомнили о запрете использования беспилотных воздушных судов. Об этом сообщают в мэрии города. «В преддверии массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., напоминаем о запрете на использование беспилотных воздушных судов», — сказано в сообщении. За нарушение правил югорчанам грозит штраф. Административный штраф на граждан составит от 20 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 до 150 тысяч рублей. А на юридических лиц — от 250 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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