Власти Сургута сделали заявление о запуске беспилотников на день Победы

В Сургуте в преддверии Дня Победы, напомнили о запрете использования беспилотных воздушных судов. Об этом сообщают в мэрии города.
«В преддверии массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., напоминаем о запрете на использование беспилотных воздушных судов», — сказано в сообщении. За нарушение правил югорчанам грозит штраф.
Административный штраф на граждан составит от 20 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 до 150 тысяч рублей. А на юридических лиц — от 250 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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