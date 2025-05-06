Бывший муж Кати Лель и отец ее ребенка мог утонуть в Ницце

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Бывший муж Кати Лель уже месяц числится пропавшим без вести
Бывший муж Кати Лель уже месяц числится пропавшим без вести Фото:

Игорь Кузнецов, бывший супруг певицы Кати Лель и отец ее единственной дочери, числится пропавшим без вести. На протяжении месяца с ним отсутствует связь. Сообщается, что Кузнецов мог погибнуть в результате несчастного случая на воде во время отпуска в Ницце. Об этом говорят источники в шоу-бизнесе.

«В апреле он (Кузнецов, — прим. URA.RU) находился в Ницце и, как говорят, утонул. Это случилось в середине месяца», — передает слова источника издание «Московский комсомолец».

Отмечается, что водолазы уже искали тело Кузнецова в воде. Однако найти его не смогли. Поиски мужчины продолжаются. Сама Катя Лель в курсе ситуации. Сообщается, что певица и ее семья надеются на лучшее.

Катя Лель вступила в брак с Игорем Кузнецовым в 2008 году. Их семейная жизнь продолжалась почти пятнадцать лет. О расставании артистка объявила в декабре 2023 года. Поводом для разрыва могли стать пристрастие Кузнецова к алкоголю и его неверность.

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Игорь Кузнецов, бывший супруг певицы Кати Лель и отец ее единственной дочери, числится пропавшим без вести. На протяжении месяца с ним отсутствует связь. Сообщается, что Кузнецов мог погибнуть в результате несчастного случая на воде во время отпуска в Ницце. Об этом говорят источники в шоу-бизнесе. «В апреле он (Кузнецов, — прим. URA.RU) находился в Ницце и, как говорят, утонул. Это случилось в середине месяца», — передает слова источника издание «Московский комсомолец». Отмечается, что водолазы уже искали тело Кузнецова в воде. Однако найти его не смогли. Поиски мужчины продолжаются. Сама Катя Лель в курсе ситуации. Сообщается, что певица и ее семья надеются на лучшее. Катя Лель вступила в брак с Игорем Кузнецовым в 2008 году. Их семейная жизнь продолжалась почти пятнадцать лет. О расставании артистка объявила в декабре 2023 года. Поводом для разрыва могли стать пристрастие Кузнецова к алкоголю и его неверность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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