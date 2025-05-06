Бывший муж Кати Лель и отец ее ребенка мог утонуть в Ницце

Игорь Кузнецов, бывший супруг певицы Кати Лель и отец ее единственной дочери, числится пропавшим без вести. На протяжении месяца с ним отсутствует связь. Сообщается, что Кузнецов мог погибнуть в результате несчастного случая на воде во время отпуска в Ницце. Об этом говорят источники в шоу-бизнесе.
«В апреле он (Кузнецов, — прим. URA.RU) находился в Ницце и, как говорят, утонул. Это случилось в середине месяца», — передает слова источника издание «Московский комсомолец».
Отмечается, что водолазы уже искали тело Кузнецова в воде. Однако найти его не смогли. Поиски мужчины продолжаются. Сама Катя Лель в курсе ситуации. Сообщается, что певица и ее семья надеются на лучшее.
Катя Лель вступила в брак с Игорем Кузнецовым в 2008 году. Их семейная жизнь продолжалась почти пятнадцать лет. О расставании артистка объявила в декабре 2023 года. Поводом для разрыва могли стать пристрастие Кузнецова к алкоголю и его неверность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.